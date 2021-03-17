Врач назвала 13 главных ошибок у желающих похудеть к лету

Желающие похудеть к лету люди часто совершают типичные ошибки, которые мешают достичь поставленной цели. 13 главных заблуждений в разговоре с порталом «ДокторПитер» назвала глава отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева.

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По ее словам, первая ошибка худеющих — слабая или неправильная мотивация. Добиться хороших результатов можно, если есть стремление лучше себя чувствовать или хорошо выглядеть. Если же женщина хочет таким образом, например, найти себе мужчину, друзей, стать успешной, богатой, счастливой, то в данном случае эти проблемы стоит решать через психологию. В противном случае может наступить разочарование, свои неудачи человек начнет заедать, и вес увеличится.

Второй пункт — желание скинуть быстро и сразу много, например, 25 килограммов за два месяца. С одной стороны, это вредно для здоровья, с другой — может привести к невротическим расстройствам и фрустрации.

Не рекомендуется садиться на жесткие диеты, потому что по их окончании велик риск вернуться к прежнему весу. «Если мучить себя голодом и целый день думать о еде, то велик риск сорваться и все испортить», — пояснила психотерапевт, уточнив, что желательно просто соблюдать правильное питание и есть небольшими порциями пять раз в день.

Караваева отметила, что принцип «не есть после шести» работает только первое время, позже потерянные килограммы вернутся обратно. Это связано с тем, что, испытав стресс от долгого отсутствия еды, организм начинает запасать жиры. Чтобы избежать этого, нельзя делать большие перерывы между приемами пищи, за два-три часа до сна можно устроить себе легкий перекус.

Еще одна вредная привычка — постоянное взвешивание, которое может привести к подавленности из-за медленных результатов. Рекомендуется измерять вес один-два раза в неделю. Следует учитывать, что показатели могут отличаться из-за количества выпитой жидкости, менструального цикла, погоды и прочего, в некоторые периоды вес может «стоять».

Шестая и седьмая ошибки — хранить дома «вкусняшки» и питаться однообразно, не пользуясь новыми рецептами. Помимо этого важно научиться есть медленно и вставать из-за стола немного голодным, так как сигнал о сытости доходит до мозга в течение 30 минут после ее реального наступления. Принимать пищу лучше без телевизора и гаджетов, которые отвлекают внимание, из-за чего можно съесть больше. Уменьшение размера тарелки поможет «психологически» насыщаться быстрее. В период похудения стоит отказаться от любого алкоголя, так как он повышает аппетит.

Ненормированный режим сна — это заблуждение номер 11. Гормон соматотропин, который особенно активно вырабатывается в гипофизе во время первой фазы сна, помогает в похудении. Без него невозможно достигнуть успехов даже при жестких ограничениях в еде.