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6 простых советов, которые помогут справиться с бессонницей 

WMJ.ru и ещё 2 4 часа назад
6 простых советов, которые помогут справиться с бессонницей
Фото: WMJ.RU
Эксперт поделился шестью советами, которые помогут вам избавиться от бессонницы — главным секретом стал баланс воды.
На наш сон каждый день влияет ряд факторов, будь то стресс, наше окружение или то, что мы едим и пьем. Гуру сна Ник Хирд рассказал об элементарных уловках, которые помогут навсегда разделаться с бессонницей с помощью достаточного количества употребляемой жидкости.
Одно из главных правил — это выпить стакан воды, как только проснетесь. Во время сна мы теряем воду и поэтому просыпаемся обезвоженными. Следом за ним идет второе правило — не пейте ничего перед сном. Ник рекомендует избегать приема любых жидкостей по крайней мере за час до сна, поскольку ваше тело будет просыпаться для мочеиспускания и нарушать цикл сна.
Кроме этого стоит избегать алкоголя ближе к вечеру: вопреки стереотипам, алкоголь ухудшает качество сна. Кофе также является мочегонным, а также заставляет ваши почки работать интенсивнее, что мешает здоровому сну.
Ник Хирд советует следить за уровнем гидратации, так как обезвоживание может влиять на бессонницу, однако и бессонница может влиять на обезвоживание. Недостаток сна способен нарушить баланс воды в организме, так что необходимо поддерживать его в течение дня.
Последний пункт в списке рекомендаций — следите за цветом мочи. Если ваша моча темно-желтого цвета, вы, скорее всего, обезвожены.
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