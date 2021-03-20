6 простых советов, которые помогут справиться с бессонницей 

Эксперт поделился шестью советами, которые помогут вам избавиться от бессонницы — главным секретом стал баланс воды.

На наш сон каждый день влияет ряд факторов, будь то стресс, наше окружение или то, что мы едим и пьем. Гуру сна Ник Хирд рассказал об элементарных уловках, которые помогут навсегда разделаться с бессонницей с помощью достаточного количества употребляемой жидкости.

Одно из главных правил — это выпить стакан воды, как только проснетесь. Во время сна мы теряем воду и поэтому просыпаемся обезвоженными. Следом за ним идет второе правило — не пейте ничего перед сном. Ник рекомендует избегать приема любых жидкостей по крайней мере за час до сна, поскольку ваше тело будет просыпаться для мочеиспускания и нарушать цикл сна.

Кроме этого стоит избегать алкоголя ближе к вечеру: вопреки стереотипам, алкоголь ухудшает качество сна. Кофе также является мочегонным, а также заставляет ваши почки работать интенсивнее, что мешает здоровому сну.

Ник Хирд советует следить за уровнем гидратации, так как обезвоживание может влиять на бессонницу, однако и бессонница может влиять на обезвоживание. Недостаток сна способен нарушить баланс воды в организме, так что необходимо поддерживать его в течение дня.

Последний пункт в списке рекомендаций — следите за цветом мочи. Если ваша моча темно-желтого цвета, вы, скорее всего, обезвожены.