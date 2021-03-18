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Женщина заплакала кровавыми слезами из-за редчайшей аномалии

Lenta.ru
6 часов назад
Женщина заплакала кровавыми слезами из-за редчайшей аномалии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Жительница индийского города Чандигарх заплакала кровавыми слезами из-за редчайшей аномалии. Ее случай описал медицинский журнал British Medical Journal.
25-летняя замужняя индианка обратилась к врачам с жалобой на кровотечение из глаз. Она прошла осмотр у офтальмолога и радиолога, однако специалисты не нашли у нее никаких проблем со здоровьем или травм.
Врачи долгое время пытались понять, что не так с пациенткой, пока не осознали, что оба раза, когда у нее случались кровотечения, у нее шла менструация. У женщины диагностировали гемолакрию (выделение крови вместе со слезами), вызванную, в ее случае, редчайшей аномалией — викарной менструацией. Это кровотечения, синхронизированные с менструальным циклом, из слизистых оболочек носа, десен, желудка и кишечника, полости рта, легких, глаз или других органов. Современная медицина затрудняется назвать причину этого явления.
Сообщается, что пациентка не испытывала боли при кровотечениях из глаз, однако сильно испугалась. Ей прописали оральные контрацептивы. В течение следующих трех месяцев, пока она находилась под наблюдением врачей, кровотечения не повторялись.
Гемолакрия — крайне редкое состояние, причины которого могут быть разнообразны. Иногда ее вызывает гемофилия или болезнь Рандю — Ослера. Также кровавые слезы могут быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Известны случаи, когда гемолакрия неожиданно начиналась, а затем так же внезапно заканчивалась.
Ранее сообщалось, что в Индии 11-летняя девочка внезапно начала плакать кровью. Врачи осмотрели ее слезные железы и взяли у нее анализ крови, но так и не смогли выяснить причину, по которой развилась гемолакрия.
Здоровье,
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