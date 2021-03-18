Ещё
Далее:
Читайте также:

Почему старение организма начинается с пяток 

Диана Товсепова 2 часа назад
Почему старение организма начинается с пяток
Фото: depositphotos.com
Еще древнекитайские лекари выяснили, что человеческий организм начинает стареть с ног. Так, медицина древнего Китая доказала, что на пятках расположены точки, отвечающие за нормальную работу многих органов тела.
Как выяснил "Рамблер", специалисты, которые поддерживают эту теорию дают несколько советов, которые помогают «натренировать» пятки. По их мнению, это замедлит старение органов и фактически поможет человеку «легче дышать».

Носочки или пяточки

Ходьба на пятках или на внутренней и внешней стороне стопы улучшит кровообращение ног, а значит и здоровье внутренних органов. Так, используйте это упражнение в качестве зарядки по утрам.

Особая точка

Во всем мире известно о важной точке на стопе, обнаруженной китайскими медиками. Точку называют «юн-цуань», и найти ее можно в середине свода стопы ближе к пальцам. Специалисты уверены, что это первая точка канала почек, и, надавливая на нее, можно их укрепить. А, если в почках достаточно энергии, организм не будет дряхлеть, считают они Для того, чтобы достичь эффекта следует нажимать на точку около 20 раз на одной стопе, а затем на другой.

Бить или не бить

Легкие удары по подушечкам под пальцами ног считаются в Китае одним из самых эффективных пособов улучшения кровообращения. Бить лучше резиновым молоточком, скалкой или бутылкой, пока вы не почувствуете тепло в ногах. Тем, у кого проблемы со зрением, эксперты рекомендуют постукивать по пять минут еще и по основанию второго и третьего пальца.

На своих двоих

Пешие прогулки помогают и для здоровья ног, и для всего организма в целом. Особенно помогают долгие прогулки босиком по гальке, песку или траве. Кровь в ногах циркулирует быстрее, а человек чувствует себя моложе.
Видео дня. Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
Женский форум 1
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему зумерам не нужна интимная близость
05:29
Почему зумерам не нужна интимная близость
Любовь
Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
06:55
Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
Дом и сад
Звезды, которые воспитывают особенных детей
03:51
Звезды, которые воспитывают особенных детей
Звёзды
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
04:56
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
Дети
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение