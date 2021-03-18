Почему старение организма начинается с пяток 

Еще древнекитайские лекари выяснили, что человеческий организм начинает стареть с ног. Так, медицина древнего Китая доказала, что на пятках расположены точки, отвечающие за нормальную работу многих органов тела.

Как выяснил "Рамблер", специалисты, которые поддерживают эту теорию дают несколько советов, которые помогают «натренировать» пятки. По их мнению, это замедлит старение органов и фактически поможет человеку «легче дышать».

Носочки или пяточки

Ходьба на пятках или на внутренней и внешней стороне стопы улучшит кровообращение ног, а значит и здоровье внутренних органов. Так, используйте это упражнение в качестве зарядки по утрам.

Особая точка

Во всем мире известно о важной точке на стопе, обнаруженной китайскими медиками. Точку называют «юн-цуань», и найти ее можно в середине свода стопы ближе к пальцам. Специалисты уверены, что это первая точка канала почек, и, надавливая на нее, можно их укрепить. А, если в почках достаточно энергии, организм не будет дряхлеть, считают они Для того, чтобы достичь эффекта следует нажимать на точку около 20 раз на одной стопе, а затем на другой.

Бить или не бить

Легкие удары по подушечкам под пальцами ног считаются в Китае одним из самых эффективных пособов улучшения кровообращения. Бить лучше резиновым молоточком, скалкой или бутылкой, пока вы не почувствуете тепло в ногах. Тем, у кого проблемы со зрением, эксперты рекомендуют постукивать по пять минут еще и по основанию второго и третьего пальца.

На своих двоих

Пешие прогулки помогают и для здоровья ног, и для всего организма в целом. Особенно помогают долгие прогулки босиком по гальке, песку или траве. Кровь в ногах циркулирует быстрее, а человек чувствует себя моложе.