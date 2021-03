Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как нужно относиться к питанию

Американский диетолог Кэти Хоттел (Katie Hottel) объявила диеты неэффективными и дала советы желающим похудеть. Об этом пишет издание In The Know.

Хоттел признается, что ненавидит диеты. При этом она не против похудения, однако считает, что ради этого не следует мучиться и ограничивать себя. По ее словам, у традиционной модели питания есть серьезный недостаток.

«Она не рассматривает вас как человека с эмоциями, привычками и образом действий, кого-то, кто хочет жить счастливо»,

— говорит диетолог.

Хоттел утверждает, что о еде необходимо думать как об источнике энергии и не считать ее чем-то, что нужно ограничивать. Питание должно приносить радость и помогать бороться со стрессом, поскольку стресс негативно влияет на организм и поведение. Тот же подход, по ее словам, применим и к физической активности: не нужно заставлять себя заниматься тем, что не нравится.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол рассказала, как сбросить вес без изнурительных упражнений. Она посоветовала выбирать блюда, богатые белком и жиром, и дополнять их овощами. Также эксперт заявила, что при похудении следует позаботиться о сне и психическом здоровье.