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Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть 

Lenta.ru 10 часов назад
Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как нужно относиться к питанию
Фото: Lenta.ru
Американский диетолог Кэти Хоттел (Katie Hottel) объявила диеты неэффективными и дала советы желающим похудеть. Об этом пишет издание In The Know.
Хоттел признается, что ненавидит диеты. При этом она не против похудения, однако считает, что ради этого не следует мучиться и ограничивать себя. По ее словам, у традиционной модели питания есть серьезный недостаток.

«Она не рассматривает вас как человека с эмоциями, привычками и образом действий, кого-то, кто хочет жить счастливо»,

— говорит диетолог.
Хоттел утверждает, что о еде необходимо думать как об источнике энергии и не считать ее чем-то, что нужно ограничивать. Питание должно приносить радость и помогать бороться со стрессом, поскольку стресс негативно влияет на организм и поведение. Тот же подход, по ее словам, применим и к физической активности: не нужно заставлять себя заниматься тем, что не нравится.
Ранее американский диетолог Рейчел Пол рассказала, как сбросить вес без изнурительных упражнений. Она посоветовала выбирать блюда, богатые белком и жиром, и дополнять их овощами. Также эксперт заявила, что при похудении следует позаботиться о сне и психическом здоровье.
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