Как не подхватить вирус, когда в офисе чихают

WMJ.ru пообщался с врачом-терапевтом и узнал 5 действенных советов из первых уст.

Игорь Николаевич Карячкин

Врач-терапевт «Ниармедик»

Проветривайте помещение

Проветривайте помещение хотя бы один раз в час. Регулярный приток свежего воздуха снизит шансы заболеть из-за чихнувшего соседа по кабинету плюс взбодрит вас и ваших коллег.

Дезинфицируйте рабочие поверхности

Урок, которому нас научила пандемия, — регулярно дезинфицировать рабочие поверхности: столы, экраны смартфонов, клавиатуру и компьютерную мышь. Прием действенен и с COVID-19, и с сезонными заболеваниями — большинство инфекций не отличаются креативностью, когда дело касается проникновения в организм. Для того чтобы подцепить сезонную болячку, достаточно грязными руками потереть глаза, нос, другие участки, близкие к слизистым. А вот обработка смартфона смоченной в антисептике салфеткой снижает риск заражения.

Пейте богатые витамином С напитки

Поддерживать организм, чтобы он противостоял болезням, нужно также изнутри. Здесь на помощь приходят витаминные чаи и свежевыжатые соки — в них содержится витамин С. Не во всех офисах есть соковыжималки или холодильники со свежими фруктами, а стоимость фрешей в кафе вызывает преждевременное поседение. В качестве альтернативы можно использовать шипучий витамин С или прихватить из дома яблоко или апельсин.

Не забывайте о профилактике

Если комбо-чай с лимоном и медом вызывает болезненные воспоминания или аллергические реакции, для защиты организма вы можете использовать профилактические противовирусные препараты, рекомендованные врачами.

Есть целая группа препаратов, которые назначаются как мера профилактики или при наблюдении у пациентов ранних симптомов. Среди них индукторы интерферонов вроде кагоцела. Они запускают защитные силы организма и помогают бороться с инфекциями на первых этапах заболевания. Также, если вы собираетесь прививаться в межсезонье, такие средства помогут подготовить организм к вакцинации,

— комментирует Игорь Николаевич Карячкин, врач-терапевт «Ниармедик».

Прививаться или нет — каждый решает сам, но совершенно точно одно — крепкий иммунитет поможет всем. Одним — не подхватить «корону» в офисе, другим — выработать больше антител.

Оставайтесь дома, если чувствуете недомогание