Сексолог объяснил, как повысить женское либидо

Психолог и сексолог Алия Королева рассказала, как женщины могут повысить свое либидо. В первую очередь при снижении сексуального влечения она посоветовала проверить все ли в порядке с гормональным фоном, нет ли дисбаланса.

«Например, если у женщины снижен тестостерон или повышен пролактин, это будет в первую очередь сказываться на желании, на либидо»,

- цитирует Королеву «Пятый канал».

В том случае, если с гормонами все в порядке, стоит придерживаться нескольких рекомендаций для поддержания высокого либидо. Так, Алия Королева советует заниматься спортом. Все потому что физическая активность помогает выработке тестостерона - гормона сексуальности и дофамина - гормона радости и удовольствия.

Также следует придерживаться правильного питания с полноценным рационом белков, жиров и углеводов. Кроме того сексолог советует употреблять что-нибудь острое для улучшения кровообращение, что в свою очередь повышает сексуальное влечение. Королева отметила, что благотворно влияет на либидо и корень женьшеня.

«И последнее, самое главное, - не откладывайте секс в конец списка дел. Если вы не будете уделять должное внимание своему сексуальному настроению, думать, мечтать, фантазировать о сексе, то о каком влечении может идти речь. Наполняйте сексуальными мелочами весь свой день, и чем больше вы будете думать о сексе, тем больше в вас будет гореть это желание»,