Лишний вес у женщин оказался спасением от преждевременной смерти

Ученые из Калифорнийского выяснили, что женщины с большим процентом жировой массы тела защищены от риска преждевременной смерти. Об этом сообщает Journal of American Heart Association.

Исследователи взяли данные национального опроса о состоянии здоровья в период с 1999-го по 2014 год и проанализировали информацию о более чем 11 тысяч человек старше 20 лет.

Участников выборки поделили на четыре группы по комплекции. В первую поместили людей с низкой мышечной массой и процентом жира, во вторую — с малым количеством мышц и большим содержанием жира. В третьей оказались те, у кого выявили высокий процент мышечной массы и низкий уровень жира. В последнюю группу вошли люди с высоким процентом мышечной массы и жира.

После группировки ученые рассчитали для каждой категории коэффициенты смертности от заболеваний сердца. Результаты показали, что у женщин с высоким процентом мышечной массы и жира риск умереть от сердечных болезней на 42% ниже, чем у тех, у кого мало мышц и жира.

У участниц эксперимента с большой мышечной массой и малым содержанием жира не обнаружили преимуществ перед теми, у кого оба этих показателя были низкими.

Среди мужчин с высоким процентом жира и мышечной массы вероятность умереть от сердечных болезней оказалась ниже на 26% в сравнение с теми, у кого по обоим показателям были низкие значения.