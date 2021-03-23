Как «научить» волосы медленнее пачкаться

Мы всегда помним о том, когда нужно помыть голову — и слишком быстро ставшие жирными волосы способны испортить выход в свет или важную встречу.

Эксперты рекомендуют тренировку волос, которая научит их медленнее пачкаться. Чем меньше жира будет производить кожа , тем реже голову придется мыть. Прежде всего, говорят трихологи, нужно реже мыть голову. Основательница бренда уходовых средств Эника Шах в беседе с Metro говорит, что стоит попробовать делать большие паузы в мытье головы.

Если вы убираете жир, скальп начинает вырабатывать его снова. Нужно увеличить промежутки между мытьем, это можно делать медленно. Если моете голову каждый день, попробуйте мыть ее через день. Потом — раз в три, потом — раз в неделю,

— подсказывает она. Результаты будут видны уже после первой недели.

Парикмахер Вельма Менса, в свою очередь, советует использовать при этом очищающий шампунь, которым можно пользоваться до двух раз в неделю.

«Кроме того, горячая вода высушивает волосы и скальп, провоцируя воспроизводство жира. Лучше сначала мыть волосы прохладной водой, а после переключиться на холодную», — говорит она.

Пока голова привыкает к новому режиму, эксперты советуют научиться убирать грязные волосы в аккуратные хвосты и пучки. Кроме того, в это время можно пользоваться сухим шампунем

Мы все знаем, что стресс влияет на наше тело, волос это тоже касается. Если вы поймете, что вызывает стресс, и избавитесь от этого, волосы могут начать пачкаться меньше,