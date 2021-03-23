Как «научить» волосы медленнее пачкаться

Если вы убираете жир, скальп начинает вырабатывать его снова. Нужно увеличить промежутки между мытьем, это можно делать медленно. Если моете голову каждый день, попробуйте мыть ее через день. Потом — раз в три, потом — раз в неделю,
«Кроме того, горячая вода высушивает волосы и скальп, провоцируя воспроизводство жира. Лучше сначала мыть волосы прохладной водой, а после переключиться на холодную», — говорит она.
Мы все знаем, что стресс влияет на наше тело, волос это тоже касается. Если вы поймете, что вызывает стресс, и избавитесь от этого, волосы могут начать пачкаться меньше,