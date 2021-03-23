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Эксперт рассказала, как часто надо стирать пижаму

Даня Виттиг
5 часов назад
Маркетолога исландского модного бренда IceWear Харпы Гретасдоттир рассказала, как часто нужно стирать пижаму. Об этом сообщает The Sun.
Эксперт рассказала, как часто надо стирать пижаму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По ее мнению, оптимальной частотой стирки одежды для сна является один раз в три-четыре дня.
«Пижама — это единственное "нижнее белье", которое мы, как правило, носим несколько дней подряд. Более того, многие надевают ее на голое тело. Шесть-восемь часов, которые мы каждый сутки проводим в постели, делают ее идеальной почвой для размножения бактерий», — пояснила эксперт.
Стирка предотвратит скопление пота на постельном белье. Однако, если вы принимаете душ перед сном, пижаму можно стирать раз в неделю.
Людям с повышенным потоотделением стоит стирать пижаму каждый день. Нерегулярная стирка может привести к различным кожным заболеваниям, например, к появлению акне.
Кроме того, не постиранная вовремя пижама способна загрязнить и другую одежду в гардеробе.
«Микробы с нашей пижамы переносятся на другую одежду и нижнее белье. Вредные бактерии и грибки распространятся не только на ваши вещи, но и на вещи ваших соседей по квартире, партнера или членов семьи», — заключила Гретасдоттир.
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