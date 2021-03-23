Эксперт рассказала, как часто надо стирать пижаму

Маркетолога исландского модного бренда IceWear Харпы Гретасдоттир рассказала, как часто нужно стирать пижаму. Об этом сообщает The Sun.

По ее мнению, оптимальной частотой стирки одежды для сна является один раз в три-четыре дня.

«Пижама — это единственное "нижнее белье", которое мы, как правило, носим несколько дней подряд. Более того, многие надевают ее на голое тело. Шесть-восемь часов, которые мы каждый сутки проводим в постели, делают ее идеальной почвой для размножения бактерий», — пояснила эксперт.

Стирка предотвратит скопление пота на постельном белье. Однако, если вы принимаете душ перед сном, пижаму можно стирать раз в неделю.

Людям с повышенным потоотделением стоит стирать пижаму каждый день. Нерегулярная стирка может привести к различным кожным заболеваниям, например, к появлению акне.

Кроме того, не постиранная вовремя пижама способна загрязнить и другую одежду в гардеробе.