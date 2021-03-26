Ученые выяснили, что влияет преждевременную смерть среди женщин

Американские ученые выяснили, что влияет на риск преждевременной смерти среди женщин. Об этом сообщает научное издание The BMJ.

По мнению ученых, у женщин, имевших выкидыши, риск смерти выше на 19 процентов. Даже у тех, у кого они происходили в начале репродуктивного периода.

Специалисты изучили данные медицинских наблюдений ста тысяч жительниц США за период с 1993 года по 2017-й. Они сравнили потенциально влияющие на здоровье факторы, в том числе питание и образ жизни.