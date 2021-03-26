Тревожные звоночки: признаки эпилепсии у ребенка (не упустите!)

Существует несколько видов эпилептических приступов. Эпилепсия — заболевание, которое характеризуется возникновением в головном мозге избыточных электрических зарядов. В зависимости от причин и особенностей распространения электрических импульсов, эпилептические приступы выглядят по-разному. Василий Ноговицын, к.м.н., детский невролог, эпилептолог Европейского Медицинского Центра, в беседе с «Летидором», подчеркнул, что генерализованные тонико-клонические приступы (похожи на судороги) могут появиться в любом возрасте. Такие приступы могут длиться несколько секунд или минут. Состояние может сопровождаться слюнотечением, мочеиспусканием, а после приступа возможен сон. В случае подобного приступа надо вызвать скорую. В качестве первой помощи эксперт рекомендует перевернуть человека на бок, чтобы лицо было обращено вниз (это поможет избежать удушья). «Во время приступа ни в коем случае нельзя вставлять что-либо в рот, разжимать зубы, давать воду или лекарства через рот, так как это может привести к нарушению дыхания, травмам зубов и челюстей», — предупреждает Ноговицын. Бывают приступы с замиранием, остановкой деятельности. Они называются абсансы. Ребенок может застыть на месте без движения (либо практически без движения со странными морганиями, движениями кистей и губ). Такое состояние может возникать до сотен раз в день и длиться в течение нескольких секунд или десятков секунд. При миоклонии наблюдаются короткие вздрагивания. В случае этого типа приступов сознание может сохраняться. «Часто миоклонические приступы встречаются в подростковом и юношеском возрасте. Они могут ощущаться как удар током, разряд в мышцах. При этом из рук могут выпадать предметы. Если в приступе задействованы ноги, пациент может упасть», — объясняет эпилептолог. Фокальные приступы без нарушения сознания могут выглядеть как перекос и подергивания половины лица. Человек не сможет говорить, у него отмечаются вздрагивания или ощущения напряжения в одной руке. Полную версию статьи о признаках эпилепсии читайте в полной версии статьи ЗДЕСЬ. К слову, недавно мы рассказывали, как школьницы спасли отца с сердечным приступом благодаря знаниям, полученным на уроках. Фото: Depositphotos Научить воспитанию детей за 1 минуту? Легко! Подписывайтесь на «Летидор» в TikTok!