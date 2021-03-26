Мясников назвал пакетированный сок сахарным раствором. «Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями», — предупредил специалист.

Он добавил, что в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий — примерно столько, сколько и в пиве.

В то же время доктор напомнил о пользе цитрусовых. В них содержится витамин C, укрепляющий иммунитет. Помимо этого апельсиновый сок улучшает усвоение железа и полезен при гипогликемии. Одним из самых полезных среди цитрусовых Мясников счел грейпфрут. Однако соком из этого фрукта нельзя запивать антибиотики и статины, понижающие холестерин, так как он нейтрализует действие лекарств.