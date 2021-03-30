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Что нужно делать, чтобы похудеть без диет и спорта

Елизавета Назарова
11 часов назад
Многие женщины пытались похудеть хотя бы раз в своей жизни, но им это не всегда удавалось. Кто-то делает упор на спорт, кто-то на питание, а некоторым и вовсе не хочется себя выматывать планами тренировок и ограничением в питании. Существует несколько вещей, к которым вы можете себя приучить, чтобы снизить вес. Они помогут меньше испытывать чувство голода и начнут ваш путь к здоровому образу жизни.
Эти небольшие шаги помогут сбросить часть веса, но конечного результата и идеального тела можно добиться только с помощью сокращения порций, употребления здоровых продуктов, а спорт сделает ваше тело идеальным. Смотрите видео и узнайте о способах, которые помогут похудеть.
Ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые чаще всего подделывают.
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