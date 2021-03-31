Индийский диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Ее слова приводит The Health Site.

Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв. По ее словам, если человек съел что-то вредное, в следующий прием пищи стоит выбрать что-то полезное.

«Жизнь нужна для того, чтобы жить в удовольствие. Если вы упали, вы же встаете. Так и с питанием, надо просто снова начать есть здоровую пищу. Главное, не есть вредное второй раз подряд»,

— объяснила Агарвал.

Диетолог рекомендует полностью отказаться от алкоголя, однако, если это невозможно, она назвала простой способ пить меньше: использовать длинные и узкие стаканы вместо коротких и широких.

«Хотя объем жидкости в этих стаканах одинаковый, наш мозг склонен переоценивать размер вертикальных предметов. Поэтому из высокого стакана вы выпьете меньше»,

— отметила врач.

Агарвал призвала постепенно отказываться от полуфабрикатов, несмотря на их удобство. По ее словам, обычные продукты не только полезнее, но и способствуют похудению. Диетолог советует оставить всего 10-20 процентов полуфабрикатов в рационе.