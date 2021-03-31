Индийский диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Ее слова приводит The Health Site.
Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв. По ее словам, если человек съел что-то вредное, в следующий прием пищи стоит выбрать что-то полезное.
«Жизнь нужна для того, чтобы жить в удовольствие. Если вы упали, вы же встаете. Так и с питанием, надо просто снова начать есть здоровую пищу. Главное, не есть вредное второй раз подряд»,
Диетолог рекомендует полностью отказаться от алкоголя, однако, если это невозможно, она назвала простой способ пить меньше: использовать длинные и узкие стаканы вместо коротких и широких.
«Хотя объем жидкости в этих стаканах одинаковый, наш мозг склонен переоценивать размер вертикальных предметов. Поэтому из высокого стакана вы выпьете меньше»,
Агарвал призвала постепенно отказываться от полуфабрикатов, несмотря на их удобство. По ее словам, обычные продукты не только полезнее, но и способствуют похудению. Диетолог советует оставить всего 10-20 процентов полуфабрикатов в рационе.
Врач подчеркнула, что переход на здоровое питание — дело небыстрое. Сначала может казаться, что правильно питаться очень сложно, но со временем это ощущение непременно пройдет. Агарвал посоветовала класть здоровую пищу на видное место, а вредное — убирать подальше. Таким образом, по ее словам, перестроить рацион будет гораздо проще.