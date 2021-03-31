У канадцев нашли загадочную болезнь мозга

В Канаде получила распространение ранее неизвестная болезнь мозга, симптомами которой являются потеря памяти, галлюцинации и атрофия мышц, сообщает The Guardian. Об опасности стало известно из письма, адресованного медикам агентством общественного здравоохранения провинции Нью-Брансуик.

В Канаде выявили уже 43 случая неизвестного заболевания. Распространение болезни отмечено на Акадийском полуострове и в городе Монктон в провинции Нью-Брансуик. На первом этапе заболевания пациенты жаловались на головные боли и спазмы, изменения в поведении, тревожность, депрессивное состояние. Через полтора - три года симптомы усугублялись. Люди страдали от потери памяти, галлюцинаций, атрофии мышц и бруксизма.

Специалисты пояснили, что заболевание имеет схожие проявления со смертельной болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Это редкое заболевание также сопровождается поражением коры головного и спинного мозга.

Ученые не исключают, что болезнь могла быть вызвана экологическими проблемами. Предполагают, что неизвестное ранее заболевание может передаваться через воду и укусы насекомых.