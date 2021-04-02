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Плющенко: отберите уже телефон у Лайшева

RT на русскомиещё 15
11 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко иронично отреагировал на заявления генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева, написавшего о намерении Александры Трусовой вернуться в группу Этери Тутберидзе.
Тутберидзе отреагировала на слухи о возвращении Трусовой
Фото: RT на русскомRT на русском
«Аааа! Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», — написал Плющенко в Instagram.
16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе, проводящей тренировки на катке «Хрустальный», являющемся частью «Самбо-70», к Плющенко в мае 2020 года.
Ранее Тутберидзе прокомментировала слухи о возможном возвращении Трусовой от Плющенко.
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