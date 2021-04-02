Как высокие каблуки разрушают здоровье ног

Многие женщины не мыслят своей жизни без обуви на высоких каблуках. Кто-то надевает ее, комплексуя из-за невысокого роста, другие же уверены - туфли на шпильках визуально делают ноги стройнее. Однако медики предупреждают: чрезмерное увлечение подобной обувью чревато серьезными последствиями для здоровья. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Чем выше каблук, тем меньше площадь опоры. В обуви на высоких каблуках женщине приходится переносить вес тела на пальцы. Из-за этого стопы постепенно деформируются, распластываются и увеличивают свою площадь посредством "шишек", с которыми борются многие любительницы "шпилек". Но и это еще не все.

Деформированная стопа не может в полной мере выполнять свои амортизационные функции. В связи с этим с течением времени начинают страдать коленные, тазобедренные суставы и поясничный отдел позвоночника. В конечном счете, с каждым годом ноги выглядят все хуже и хуже, осанка страдает и ни о какой привлекательности речи уже не идет.

Вдобавок к этому, не стоит забывать и о том, что именно высокие каблуки являются причиной варикоза, поскольку такая обувь нарушает циркуляцию крови в сосудах.