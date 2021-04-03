Бедный и несчастный: почему мужскую боль вечно переоценивают

Женскую боль не воспринимают всерьез, а мужскую переоценивают. "Рамблер" выяснил, откуда берется подобная дискриминация.

По данным исследований, опросы про хронические боли чаще всего базируются на результатах мужских ответов, хотя женщины испытывают хронические боли чаще. При этом к врачу мужчины обращаются реже, чем женщины. Из этого можно сделать вывод, что отношение к здоровью и болям в целом, у людей разное.

Недавно международная команда психологов сделала необычное заявление о том, что боли женщин часто недооценивают. Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Pain.

Психологи утверждают, что виноваты стереотипы, будто мужчины и женщины переносят боль по-разному. Боль нельзя измерить инструментально, поэтому выводы о ней приходится делать со слов того, кто на нее жалуется.

«Чем сильнее человек склонен считать, что женщины жалуются на боль чаще мужчин, тем меньше, по его мнению, женщины страдают от боли на самом деле».

Несмотря на то, что в обществе есть миф, будто бы женщины более чувствительны к боли и склонны преувеличивать свои страдания, мужчины чаще жалуются на боль.

В ходе эксперимента исследователи показали добровольцам серию коротких видео с людьми, страдавшими от хронической боли в суставе. Независимо от выражения лиц героев видео, участники оценивали боль женщин как более слабую. Однако те, кто считал мужчин более выносливыми, оценивали мужскую боль как более сильную.

Оценивая чужую боль, руководствуются скорее своими предубеждениями, а не тем, что видят на самом деле. Неизвестно, распространяются ли результаты на людей с медицинским образованием, но первичные выводы неутешительны.