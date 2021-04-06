Рак эндометрия: кто в группе риска

По данным ВОЗ, рак эндометрия - одна из самых распространенных форм онкологии у женщин. Опасность этого рака заключается в том, что он поражает даже юных девушек. Однако, если выявить недуг на ранней стадии, при помощи хирургического вмешательства его можно успешно побороть.

Подробнее о том, какие факторы увеличивают шансы на развитие болезни - в материале "Рамблера".

Диабет

Риск развития рака эндометрия у женщин, страдающих диабетом, выше в четыре раза. Не исключено, что рост раковых клеток провоцирует инсулин, уровень которого значительно выше при диабете. Пациенткам с этим заболеванием медики советуют придерживаться низкоуглеводной диеты. Так, согласно результатам одного исследования, кето-диета в течение 12 дней снижает уровень инсулина и процент жировой ткани.

Избыточный вес

Несмотря на то, что рак эндометрия может развиться даже у молодой девушки, чаще всего он поражает пациенток старше 60 лет. По мнению врачей, существенную роль в развитии онкологии в данном случае играют лишние килограммы. Жировые клетки накапливают гормон эстроген, избыток которого может вызвать рак эндометрия. Вот почему крайне важно следить за своим весом и не игнорировать лишний жир в области талии.

Наследственность