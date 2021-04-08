Ношение старого белья может быть опасно для здоровья

Как часто вы меняете нижнее белье? Проводите ревизию гардерода и выкидываете старые комплекты? В материале "Рамблера" разбираемся, как часто это нужно делать.

Поводом для обсуждения этого вопроса стала публикация в TikTok ролика пользовательницы под ником @kittychemist. Девушка спросила, как часто подписчики выбрасывают старое нижнее белье, раз в год, раз в девять месяцев или раз в полгода? Ответы были разными, но самый популярный из них заключался в том, что большинство в принципе не выкидывают трусы и бюстгалтеры до тех пор, пока их еще можно носить.

"Я не такая богатая",

- пишет в комментариях одна из пользовательниц Сети.

Но не использовать белье слишком долго действительно важно, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.

Специалист лондонской клиники Cranley Clinic доктор Ширин Лахани (Shirin Lakhani), передает Lenta.ru, подтвердила доводы о том, что комплекты белья необходимо периодически менять.

"Ваше нижнее белье находится в тесном контакте с кожей, а именно с ее интимными участками в течение длительного периода времени. В результате оно соприкасается с большим количеством омертвевшей кожи, а также с бактериями. Они могут быть как полезными, так и опасными для здоровья. Некоторые из них могут вызывать такие инфекции, как молочница, а также заболевания, передающиеся половым путем. Исследования доказывают, что стирка белья не избавляет одежду от микроорганизмов на сто процентов, среди них может оказаться даже кишечная палочка",

- прокомментировала ситуацию она.

Казалось бы, что может случиться, если постоянно стирать нижнее белье и использовать свежие комплекты каждый день? Дело в том, что стирка белья действительно не панацея для образования вредных микроогранизмов.

При щадящем режиме стирки на 40 градусах уничтожаются далеко не все бактерии, выяснили европейские ученые. Именно этот режим любят использовать большинство домохозяек, ведь он позволяет освежить не слишком запачканные вещи и меньше травмирует ткань.

Стоит отметить, что пылевые клещи, блохи и другие мелкие паразиты погибают при температуре стирки не менее 60 градусов по Цельсию. А их личинки и такой температурой не пробьешь – нужно не менее 90 градусов.