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"Женские" симптомы раннего инсульта, которые легко пропустить

Мира Маркина
3 часа назад
Инсульт - третья по распространенности причина смерти среди женщин. Более того, треть всех инсультов происходят с женщинами до 65 лет. Ситуацию усугубляет еще и то, что девушки чаще попадают в зону риска из-за особенностей гормонального фона.
Врачи выделяют несколько симптомов инсульта, присущих только женщинам. Подробнее о признаках, которые нельзя игнорировать - в материале "Рамблера".

Тошнота и головокружения

Если в повседневной жизни вы регулярно сталкиваетесь с головокружениями без видимой на то причины - это тревожный знак и повод обратиться к врачу. Это не самый известный симптом инсульта, но он крайне часто встречается именно у девушек.

Судороги

Это один из симптомов возможного повреждения головного мозга. Если у вас нет заболевания, одним из признаков которого являются судороги, срочно вызывайте врача.

Обмороки

Внезапный обморок может быть спровоцирован совершенно разными причинами: от испуга до беременности. Но также следует помнить о том, что инсульт происходит, когда что-то затрудняет приток крови к головному мозгу, и это нередко приводит к обмороку.

Сильные головные боли

Хронические мигрени увеличивают риск возникновения инсульта на 50%. Если вы регулярно страдаете от сильных головных болей, не пренебрегайте походами к врачу и обследованием сосудов.
Здоровье,
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