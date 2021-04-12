С приходом весны глянцевые издания все чаще предлагают нам сместить фокус с вредных сладостей, спасавших зимними вечерами, на более полезную и здоровую пищу. Редактор "Рамблера" решила на месяц отказаться от сахара, чтобы выяснить, изменится ли состояние организма в лучшую сторону.

С самого детства и до недавнего времени я была сладкоежкой. Еще с детсадовских времен мама ежедневно покупала домой "что-то к чаю". Именно тогда и сформировалась моя зависимость от сахара. Зависимость здесь самое подходящее слово: в 2017 году ученые Института сердца Сент-Люка и некоммерческой организации Lahey Health признали, что сахар вызывает привыкание, сравнимое с наркотической зависимостью.

последствия злоупотребления сахаром, которые выделяют медики: Нарушение обмена жиров в организме: жир откладывается не только на талии - им обрастают органы, что приводит серьезным проблемам в работе печени

Хроническое воспаление стенок сосудов. Как следствие, инфаркты и инсульты

Нарушения памяти, снижение внимания и способности к обучению

Вымывание витаминов группы B, что чревато депрессией, и кальция

Снижение иммунитета в 17 раз

Преждевременное старение Я не мыслила жизни без десертов, и, в целом, это не доставляло мне ощутимого дискомфорта. Но лишь до тех пор, пока на лице не появились жуткие высыпания. Памятуя о своем не самом здоровом рационе, я предположила, что именно он стал причиной проблем с кожей. Но отказаться от сладкого я решила не только из-за этого. Вот ключевыекоторыевыделяют медики:

Привычка формируется за 21 день, но я решила отказаться от сахара на месяц для лучшего эффекта.

Я прекратила потреблять не только кондитерские изделия, но и продукты со скрытыми сахарами. Обратив внимание на составы, можно выяснить, что сахар содержится даже в полезной на первый взгляд еде вроде йогуртов и мюсли:

Фото

Фото

Сахар есть в пасте "из креветок":

Фото

В сосисках:

Фото

И в остром соусе:

Фото

Важно еще и то, что ингредиенты располагаются строго в порядке убывания по количеству, вошедшему в состав продукта. Если сахар стоит одним из первых, значит, он в числе основных ингредиентов.

Нередко производители маскируют сахар под видом других подсластителей. Самые популярные из них: глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, патока, а также солодовый сироп, кленовый сироп и другие.

Фото

Фото

Вот только продукты, содержащие эти ингредиенты, едва ли полезнее продуктов с обычным сахаром. Начни я раньше читать этикетки, сберегла бы и деньги, и здоровье. Теперь всем близким советую не пренебрегать этим.

Эксперимент

Тяжелее всего было в первую неделю. Энтузиазм и твердое желание слезть с "сахарной иглы" помогли продержаться первый день без срывов. Но дальше с каждым днем становилось только хуже. На второй и третий дни проявились резкие перепады настроения, на четвертый - полное отсутствие энергии и желание что-либо делать. Ситуацию усугублял мой партнер, который пил кока-колу в промышленных масштабах. Спустя 6 дней мне захотелось выпить хотя бы банку этого напитка, хотя раньше я обходила его стороной. В моменты "ломки" я налегала на фрукты, замороженные ягоды, финики и орехи. К слову, этими продуктами также нельзя злоупотреблять, но это явно лучше, чем срыв.

Вторая неделя прошла чуть лучше первой. Я по-прежнему с комом в горле проходила мимо кондитерских отделов супермаркетов, но навязчивых мыслей уже не было. Состояние кожи при этом не улучшалось, что очень расстраивало. Позже я проконсультировалась с косметологом и выяснила, что положительный эффект отказа от сладкого проявляется гораздо позже - как минимум, через два месяца.

В третью неделю произошел небольшой срыв. Под действием пары бокалов вина во время застолья я решила, что небольшое пирожное мне не навредит. Наутро я осознала еще одну важную вещь - если вы вводите новую для себя пищевую привычку, старайтесь в первые недели не употреблять алкоголь. Спиртное вмиг дает мозгу расслабиться, и контролировать себя гораздо тяжелее.

Самые поразительные результаты произошли спустя 30 дней: стабилизовалось эмоциональное состояние, появилось больше энергии, а ранние подъемы стали даваться куда лучше. И это еще не все: когда я решила вновь дать слабину и позволить себе небольшой шоколадный батончик, я поняла, что попросту не хочу сладкого. Не потому, что нельзя, а потому что мой организм больше его не требует.

Норма сахара

По данным ВОЗ, человек без ущерба для здоровья может съедать 25 граммов сахара ежедневно - пять чайных ложек, в крайнем случае - 50 граммов. Детская норма - 15 граммов. Таким образом, сахар должен составлять менее 10% от общего количества поступающей пищи.