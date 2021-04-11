Спим как дельфины и видим кошмары: странные факты о сне

В это трудно поверить, но треть своей жизни вы проводите лежа на подушке. И до сих пор ученые не могут объяснить, почему мы спим, но интересные факты о сне все-таки обнаруживают. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Лучше спать мало, чем долго с перерывами

Ясное дело, что недостаток сна вызывает раздражение и влияет на продуктивность. Помимо этого, исследователи выяснили, что физическое состояние будет хуже, если сон постоянно прерывается.

То есть на качество сна влияет не столько его продолжительность, сколько непрерывность. Это объясняется тем, что люди с беспокойным сном проводят меньше времени в глубоком сна, которая наполняет нас силами.

Зимой мы впадаем в спячку

Мы, конечно, не медведи, но зимой просыпаться гораздо тяжелее и это научно доказанный факт. Анализ данных мозговой активности людей из разных географических зон показал, что в северных странах люди спят дольше, чем жители южных.

В среднем, на севере люди спят 7 часов 20 минут, а на юге на 13 минут меньше. Сомнологи утверждают, что на продолжительность сна влияет продолжительность светового дня.

Мы спим как дельфины

Во время сна дельфины во время отключают только половину своего мозга. Недавнее лабораторное исследование нашло свидетельство подобного явления и у людей.