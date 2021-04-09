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При каких симптомах стоит обращаться в поликлинику: ответ врача

РИА "ФедералПресс"иещё 5
17 часов назад
«Есть симптомы, при которых необходимо обратиться в поликлинику: это повышение артериального давления, это боль в суставах, это появившееся чувство усталости, это снижение работоспособности, ухудшение памяти. Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу», – заявил медик. По словам Алексея Безымянного, если человек резко похудел или поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным и нервным, то стоит обратиться к специалистам. На проблемы со здоровьем могут указывать и изменения во внешнем виде: выпадение волос, высыпания на коже, чувство дискомфорта, боль и изжога. Кроме того, если человек испытывает боль в груди, животе или острую головную боль, то стоит немедленно вызвать скорую помощь, сообщают РИА «Новости». Напомним, определенный запах, который исходит от человека, может указывать на наличие разных патологий. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Лазуренко. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
При каких симптомах стоит обращаться в поликлинику: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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