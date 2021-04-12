7 причин отказаться от сладкого, о которых вы не догадывались

Шоколад, конфеты, печенье, пирожные, сахарные булочки, пончики, пряники Сколько же сладких соблазнов! Иногда просто невозможно отказать себе в удовольствии полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Однако во всем нужно знать меру – ведь помимо испорченных зубов и фигуры сладкоежек ожидают еще масса проблем со здоровьем. Passion.ru рассказывает о всех опасностях, которые подстерегают любителей сладенького.

Конечно, без сладкого обойтись нельзя – в нем содержатся углеводы, жизненно необходимые для правильной работы организма. Наши клетки всецело зависят от регулярного поступления в организм углеводов, ведь они обеспечивают энергетический подъем. Помимо этого, сахар способствует выработке серотонина – «гормона счастья». Но если любовь к сладкому превращается в пристрастие, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

За последнее время ученым удалось выяснить много нового о вреде сладких продуктов.

Побочные эффекты "сладкой жизни":

1. Бесплодие

Недавнее исследование, проведенное специалистами из Гарвардского университета , показало, что употребление большого количества сладостей влияет на выработку тестостерона и эстрогена.

Сахара повышают уровень производимых печенью липидов, а они в свою очередь уменьшают уровень особого белка - SHBG. Именно SHBG отвечает за баланс между содержанием в крови тестостерона и эстрогена, чей недостаток впоследствии может привести к развитию бесплодия.

2. Молочница

Дамы, которые не в силах отказать себе в кусочке тортика или шоколадки, чаще страдают молочницей (урогенитальный кандидоз). Известно, что причиной возникновения молочницы являются грибки из рода Candida. Они живут практически в каждом человеке, но болезнь возникает только тогда, когда их становится слишком много.

Чаще всего это происходит на фоне приема антибиотиков, но спровоцировать повышенную активность грибков может и пища, богатая углеводами, – то есть сладости.

3. Рак кишечника

Американские ученые также предупреждают, что к числу печальных последствий пристрастия к сладкому относится и рак. Употребление большого количества сладких мучных изделий заставляет поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин – это может спровоцировать образование злокачественных опухолей в кишечнике. Такое заключение было сделано врачами на основе наблюдения за несколькими тысячами женщин.

4. Воздействие на мозг

Особые опасения вызывает у специалистов возможное пагубное влияние сладостей на мозг человека. Испанские специалисты утверждают: сахар отрицательно воздействует на мозг.

Ученые изучили на мышах редкую наследственную болезнь - синдром Лафора. При этом заболевании гликоген начинает откладываться в клетках мозга. В результате развиваются эпилептические припадки, двигательные нарушения и слабоумие

Чтобы в клетках головного мозга не «откладывался» гликоген, в организме вырабатывается 2 вида особого белка. За каждый из этих белков отвечает определенный ген. В случае повреждения одного из генов и развивается синдром Лафора.

5. Сахар и умственные способности

К интересным выводам в ходе исследования пришли и ученые из Калифорнийского государственного университета. Ими были проведены испытания в 803 школах-интернатах и 9 колониях для несовершеннолетних. Из рациона питания этих детей изъяли сахар и сладости, и заменили их овощами и фруктами. Результаты оказались поразительными: оценки детей выросли в среднем на 1 балл по 5-бальной системе, а 50% всех умственно отсталых детей были признаны здоровыми.

6. Продолжительность жизни сокращается

Плюсами и минусами сахара для здоровья заинтересовались и ученые из Германии. Они установили, что глюкоза способна значительно сократить жизнь человека – в среднем на 25% (это эквивалентно примерно 15 годам жизни человека). Позднее выводы немецких ученых были подтверждены американскими исследователями из Института биологических исследований Салка в Калифорнии.

7. Опасность для беременных

Еще одна опасность, связанная с потреблением сладостей: избыток углеводов в питании беременных женщин может спровоцировать аллергические реакции у детей и увеличить риск развития у них заболеваний нервной системы.

Заменители сахара

Некоторые люди в поисках наилучшей альтернативы сахару начинают употреблять его заменители – они не такие калорийные, а по вкусовым качествам мало отличаются от «оригинала». К одним из самых распространенных заменителей сахара относятся: - сахарин, - сукламат, - аспартам, - ксилит, - сорбит.

Однако и эти вещества могут нанести вред здоровью, если не соблюдать меру. Например, сахарин (выпускается в виде таблеток по 40 мг) в больших дозах может способствовать образованию злокачественных опухолей – его рекомендуется употреблять не более 4 таблеток в день. К побочным действия сукламата и аспартама относится аллергия, а ксилит и сорбит обладают желчегонным и послабляющим действиями.

К неутешительным выводам относительно сорбита пришли недавно британские специалисты. Они доказали, что заменитель сахара - сорбит (E420) - может вызвать расстройство кишечника, боли в животе и диарею. Особенно в больших количествах сорбит используется при производстве жевательных резинок, а также входит в состав некоторых зубных паст.

Что же делать сладкоежкам, которые не в силах отказаться от своих любимых лакомств? Для таких людей самое главное правило – знать меру! Ведь все эти страшные последствия возникают только в случае злоупотребления сладкими продуктами.

Рекомендации диетологов

Если вы все-таки чувствуете, что не в силах отказаться от очередного кусочка тортика или пирожного, воспользуйтесь следующими советами:

замените сахар медом и сухофруктами ограничьте потребление глюкозы и перейдите на «природные» подсластители: фруктозу или лактулозу (они в больших количествах содержатся во фруктах) старайтесь пить чай без сахара, а вместо сладких газированных напитков употребляйте минеральную воду.

Компромисс

Если без сладкого никак не обойтись, попробуйте хотя бы перейти на наименее вредные сладости, например:

Мёд

100г этого продукта содержат суточную норму железа, марганца и магния. Если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства, переходите на мёд! Он обладает антимикробными свойствами, полезен при простудах, запорах, бессоннице. Калорийность – в 100г – 320 ккал.

Мармелад

Пектин, содержащийся в мармеладе, очень полезен – он впитывает и выводит из организма токсичные вещества, даже соли тяжелых металлов и радионуклиды. Также способствует очищению организма от «плохого холестерина». Калорийность – в 100г – 290 ккал.

Сухофрукты

Очень богаты клетчаткой (особенно финики и урюк: 1,5 г на 100 г продукта), железом, магнием. Это полезно для сосудов, сердца и желудочно-кишечного тракта. Калорийность – в 100г – 240 - 270 ккал.

Зефир

Конечно, далеко не самый полезный десерт, но все же менее вредный, чем пирожные и конфеты. В зефире много белка, железа и фосфора. Калорийность – в 100г – 300 ккал.