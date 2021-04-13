Вещи, из-за которых многие не могут похудеть

Похудение, диеты и занятия спортом становятся актуальной темой перед началом пляжного сезона. Многие ограничивают себя в еде и добавляют физическую активность, но это не всегда дает результат. В некоторых случаях вес и фигура зависит от других причин. "Рамблер" рассказывает о вещах, на которые многие не обращают внимания при похудении.

Сон

Недостаток сна провоцирует недостаток гормона мелатонина, из-за чего в организме может задерживаться лишняя жидкость. Вода в теле портит фигуру и образует лишние килограммы на весах. Вы можете сжечь весь жир, но фигуры мечты вы не добьетесь из-за недостаточной выработки мелатонина. Поэтому не пренебрегайте советами опытных тренеров и найдите время для качественного сна. При этом, вам не помогут косметические средства и массажи, которые выводят лишнюю воду, так как она вновь может вернуться через некоторое время.

Неправильная регулировка БЖУ

При похудении многие сосредотачиваются на калориях и судорожно их считают, но на самом деле большую роль играет доля белков, жиров и углеводов в пище, которую вы употребляете. Белки, например, выполняют функцию строителя в организме. От них зависят не только мышцы, но и здоровье в целом. С помощью жиров нормализуется количество кислот Омега-3,6,9. Они отвечают за состояние волос, кожи, ногтей, а у женщин регулируют цикл. Углеводы наполняют организм энергией, поэтому из-за их недостатка может появиться усталость и вялость.

Мало физической активности

Перед тем, как садиться на диету, нужно учитывать уровень вашей физической активности. От этого зависит то, сколько калорий вам необходимо употреблять ежедневно. При этом учитывайте, что минимальная физическая активность в день должна составлять примерно десять тысяч шагов. Если вы хотите быстрее добиться результата, то к этому необходимо прибавить регулярные тренировки. Так вы еще и повысите качество тела.

Отсутствие читмилов