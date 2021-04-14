Диетолог рассказала о вреде отказа от мяса

Полный отказ от мяса может быть вреден для здоровья. В первую очередь потому, что в мясных продуктах содержится коллаген и витамины группы B. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

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По ее словам, благодаря коллагену сохраняется молодость и упругость кожи. Этот белок содержится в больших количествах в баранине и говядине, чуть меньше его в птице, свинине и рыбе. Совсем мало — в молочных продуктах и яйцах.

«Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. В таком случае можно будет "умазаться" любыми кремами — и ничего не поможет. Кроме того, для организма важны не только растительные, но еще и животные жиры»,

— сказала она.

Белоусова отметила, что витамины В регулирует многие обменные процессы в организме. Например, витамин В12 помогает поддерживать здоровый уровень красных клеток крови и эритроцитов.

«Его невозможно получить ниоткуда, кроме как из животных продуктов или в аптеке "за деньги"»,

— пояснила медик.