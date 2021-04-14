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Диетолог назвала пять главных заблуждений о еде после пяти вечера

Lenta.ruиещё 1
8 часов назад
Американский диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) назвала пять главных заблуждений, которые есть у худеющих о еде после пяти часов вечера. Она выложила пост с объяснениями в Instagram.
Диетолог назвала пять главных заблуждений о еде после пяти вечера
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По мнению нутрициолога, в первую очередь многие люди едят слишком постный ужин и не получают удовольствия от пищи. Она предложила добавлять в блюда больше специй и легких соусов, а также подавать вместе с ним салат.
Пол подчеркнула, что многие недоедают на ужин, а это неправильно. Не стоит есть слишком много, однако необходимо включить в ужин белок, овощи и растительные жиры.
Диетолог отметила, что вечером вполне можно съесть что-то сладкое, если это вписывается в калораж. Для этого надо считать калории, чтобы заранее понять, сколько и какого десерта можно будет себе позволить.
Также, по мнению Пол, крайне важно ложиться спать в одно и то же время и следовать режиму, а не часами смотреть сериалы по ночам. Она утверждает, что это плохо сказывается на самочувствии и на следующий день может вынудить съесть что-то нездоровое.
Наконец, нутрициолог призвала не морить себя голодом, если накануне переел.
«Не попадайте в цикл "объедаюсь — все себе запрещаю". Это не приведет ни к чему хорошему»,
— подытожила Пол.
Здоровье,
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