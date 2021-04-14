На что способны всего два литра воды в день

Системность начинается с малого. Силу осознанного подхода редактор "Рамблера" решила испробовать на простом примере - контроле за гидратацией организма. Задача действительно несложная - выпивать два литра воды в день и оценить то, как это повлияет на организм. Время эксперимента - 14 дней.

День первый

Я начала свое утро со стакана воды. Диетологи рекомендуют выпивать воду с долькой лимона за полчаса до завтрака. Это налаживает обменные процессы и заставляет организм "проснуться".

Я установила в телефоне приложение, которое в определенное время выводило на экран напоминание о том, что пора попить водички. Первые два раза все прошло хорошо, потом я начала отвлекаться, сбрасывать появляющиеся пуши, и вспомнила о том, что не выпила свою норму уже ближе к вечеру. Пришлось срочно восполнять пробелы практически через усилие, добирая норму на ночь.

День второй

Так я узнала, что пить большой объем воды перед сном грозит просыпанием по ночам, а лицо на утро было опухшим. Не надо так.

Кстати, чтобы не перегружать почки, воду лучше пить небольшими порциями.

День пятый

Наладила отношения с пушами. Теперь, как только на экране всплывает сообщение, я откладываю все дела и иду пить положенный стакан воды. Системность, какая-никакая, появилась.

Удивительно, но выпивая больше воды, я заметила улучшения в состоянии кожи лица, а цифра на весах стала показывать меньше на килограмм. Хотя я никак не корректировала питание, на фоне хорошей гидратации, думаю, улучшился обмен веществ.

День десятый

Чтобы выпивать два литра чистой негазированной воды, мне пришлось уменьшить количество выпитых чашек чая и кофе. И, думаю, это позитивный фактор.

День двенадцатый

Нормализовался аппетит и рацион питания стал более сбалансированным. Я люблю соленую и острую пищу, но с тех пор, как я начала следить за количеством выпитой воды, тянуть на остренькое перестало само собой. Кстати, вода выравнивает водно-солевой баланс в организме и и облегчает доставку питательных веществ в клетки кожи.

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Улучшилось качество сна, а стакан воды до завтрака стал привычкой.

День четырнадцатый

В заключительный день эксперимента я выключила пуши и попробовала интуитивно пить воду. У меня неплохо выработалась привычка регулярно выпивать стакан воды и дополнительные напоминания мне уже не нужны.

Заключение