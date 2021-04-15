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Сексолог назвал опасные для мужского здоровья продукты

Lenta.ru
11 часов назад
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал опасные для мужского здоровья продукты. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Кульгавчук предупредил, что мужчинам следует избегать продуктов и напитков, понижающих уровень тестостерона, так как именно этот гормон отвечает за половое влечение. Так, врач советует не пить слишком много кофе, то есть не более трех чашек в день, потому что он может наносить вред коре надпочечников. Регулярное употребление алкоголя в большом количестве тоже снижает синтез тестостерона. Также рекомендуется не употреблять мяту, так как она успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.
Помимо этого, психотерапевт рассказал, что не стоит пить пиво и есть продукты с содержанием сои из-за того, что в них содержатся аналоги женских гормонов — фитоэстрогены. Врач также отметил, что следует избегать блюд, вызывающих ожирение.
По словам специалиста, мужчинам лучше воздержаться от плотных ужинов, которые «обездвиживают» и практически «кастрируют» их. Вместо этого лучше полноценно пообедать, резюмировал он.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин опроверг данные о возникновении болезней при отсутствии секса. Аполихин отметил, что сообщения о воспалительных процессах и других болезнях, возникающих при длительном воздержании, объясняются желанием «хайпа».
Здоровье,Евгений Кульгавчук,Минздрав РФ,ИА Sputnik,
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