Сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты

Кульгавчук предупредил, что мужчинам следует избегать продуктов и напитков, понижающих уровень тестостерона, так как именно этот гормон отвечает за половое влечение. Так, врач советует не пить слишком много кофе, то есть не более трех чашек в день, потому что он может наносить вред коре надпочечников. Регулярное употребление алкоголя в большом количестве тоже снижает синтез тестостерона. Также рекомендуется не употреблять мяту, так как она успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.