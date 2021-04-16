О каких болезнях говорят "лишние" волосы на теле

Единичные волоски в нежелательных местах, например, над губой на подбородке или на груди могут быть следствием генетики, а значит, беспокоиться о них не стоит. Но если таких волос появляется все больше, а еще они стали жестче и темнее, это верный повод насторожиться. Смотрите видео, в котором врач-эндокринолог Леонид Пинский рассказывает о причинах излишней "волосатости".

Подробнее о том, на какие недуги указывают "лишние" волосы – в материале "Рамблера".

Увеличение мужских гормонов

Волосы над пупком, на верхней части груди или спины, а также вокруг соска (больше восьми волосков у каждого) может указывать на гирсутизм – нежелательное оволосенение по мужскому типу. Зачастую его провоцирует гормональный дисбаланс, когда организм женщины вырабатывает слишком много андрогенов.

Синдром поликистозных яичников

По некоторым данным, с этим недугом сталкивается каждая десятая девушка детородного возраста. Данный синдром провоцирует образование большего количества фолликулов, но они или не созревают до конца, или не лопаются, превращаясь в кисты. Яйцеклетка не высвобождается, овуляция не протекает нормально. К поликистозу яичников приводит повышенный уровень тестостерона в организме, который, в свою очередь, является причиной нежелательных волосков на теле.

Опухоль