О каких проблемах со здоровьем могут рассказать отеки лица

Проснувшись утром, многие замечают изменения внешности не в лучшую сторону. И во всем виноваты отеки лица. Обычно мы привыкли считать, что причина кроется в том, что накануне мы выпили много жидкости или не выспались. Однако отеки могут свидетельствовать и о серьезных нарушениях в работе организма.

Конечно, чаще всего лицо отекает в результате кратковременного стресса (переутомление, ПМС и пр.), нездорового образа жизни (зачастую нарушение обмена веществ). Но происходить это может и вследствие болезни. Косметолог Марина Шестова рассказала интернет-изданию «Медик Форум», что отеки могут быть симптомом серьезного заболевания.

По словам врача, такие внешние изменения могут свидетельствовать о развитии следующих недугов: сердечная недостаточность, проблемы с щитовидной железой, нарушение в работе почек.