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Россиянам объяснили, о каких проблемах со здоровьем могут рассказать отеки лица

Passion.ru
11 часов назад
Проснувшись утром, многие замечают изменения внешности не в лучшую сторону. И во всем виноваты отеки лица. Обычно мы привыкли считать, что причина кроется в том, что накануне мы выпили много жидкости или не выспались. Однако отеки могут свидетельствовать и о серьезных нарушениях в работе организма.
О каких проблемах со здоровьем могут рассказать отеки лица
Фото: Passion.ruPassion.ru
Конечно, чаще всего лицо отекает в результате кратковременного стресса (переутомление, ПМС и пр.), нездорового образа жизни (зачастую нарушение обмена веществ). Но происходить это может и вследствие болезни. Косметолог Марина Шестова рассказала интернет-изданию «Медик Форум», что отеки могут быть симптомом серьезного заболевания.
По словам врача, такие внешние изменения могут свидетельствовать о развитии следующих недугов: сердечная недостаточность, проблемы с щитовидной железой, нарушение в работе почек.
Но не спешите паниковать! Для начала вы можете попробовать скорректировать свой питьевой режим, подключить расслабляющие массажи и стараться вести более здоровый образ жизни. Но если вы уже все это сделали, а изменений в позитивную сторону не происходит и отечное лицо вы наблюдаете чуть ли не ежедневно уже длительное время, рекомендуется срочно обратиться за квалифицированной помощью. Важно вовремя пройти обследование и начать лечение, если оно необходимо.
Здоровье,
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