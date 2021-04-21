Рецепты похудения знаменитостей

К лету начинают худеть даже те женщины, которые обычно довольны своим весом. Дамы стремятся сбросить лишнее, чтобы нарядиться в красивые платья и купальники. Но есть звезды, которые опередили всех и уже успели похудеть - их рекорды активно обсуждают на ТВ и в соцсетях. С помощью известного врача-диетолога, терапевта Инны Ильиной мы разобрали звездные способы избавления от ненужных кило.

Фото: Teleprogramma.pro Teleprogramma.pro

Лариса Долина

65-летняя певица своим преображением публику буквально шокировала. За полгода она похудела на 21 кг, поэтому на концерт 25 апреля Долиной нашили нарядов, которые смогут во всей красе показать ее новую фигуру. Если раньше Лариса Александровна носила балахонистую одежду, то теперь подчеркивает талию, демонстрирует стройные ноги, худые руки. Первый раз мы увидели артистку в мини-юбке на недавнем фестивале «Жара Kids». Фото певицы в фиолетовом костюме - как раз с этого мероприятия, где «Телепрограмма» и расспросила звезду о способах похудения.

Teleprogramma.pro

Оказалось, что Долина прошлой осенью обратилась в клинику, где ей помогли откорректировать обмен веществ:

«Наконец-то нашла время на себя. Сдала кровь и по результатам анализов получила список продуктов, которые именно мне нельзя есть. В организме происходит аллергическая реакция на эти продукты».

Певица всю жизнь худела на кефирной диете, а теперь ей пришлось исключить из рациона кисломолочные продукты. В запрещенном списке у Долиной также оказались фрукты, ягоды, яйца, икра, мучное, лук, брокколи, креветки, чай. Разрешены рыба, птица, мясо (кроме говядины и телятины), крабы, огурцы, помидоры, свекла, кофе... Списки длинные.

Долина считает, что кардинально похудеть ей во многом помог и новый режим приема пищи. Народная артистка РФ ест только два раза в день: утром и в 15 часов. Певица придерживается модного у звезд интервального голодания, когда перерыв между приемами пищи может составлять 16 или 18 часов.

Комментарий специалиста:

Интервальное голодание не направлено на процесс похудения, - говорит диетолог Инна Ильина. - Эта система питания была разработана для улучшения состояния наших митохондрий (они находятся внутри клеток человека, сохранение функций митохондрий является важным фактором продолжительности жизни. - Ред.). В период голодания клетка внутри себя начинает перерабатывать старые митохондрии, используя их как строительные вещества для новых, более активных. Похудение - дополнительный эффект этого процесса. И он далеко не у каждого человека может развиться. Напомню, что, убирая ужин, не стоит существенно увеличивать размер завтрака и обеда. В результате возникнет дефицит калорий - за счет чего и идет похудение. Если говорить о списках запрещенных и разрешенных продуктов после сдачи анализов крови, то здесь много направлений. Наверное, в данном случае речь идет об иммуноглобулинах класса IgG4. Многие ученые склоняются к мнению, что они не имеют существенного значения. Но есть и другое мнение: оно предполагает, что наличие этих иммуноглобулинов к определенным продуктам говорит об их пищевой непереносимости. Есть ли связь между запретом этих продуктов и похудением? Спорный вопрос. Часто после подобных анализов из рациона убирают хлеб, макароны и другие популярные у многих продукты. Калорийность пищи сокращается. Благодаря ограничениям человек делает выбор в пользу правильной пищи.

Максим Фадеев

52-летний Максим Фадеев за год пандемии сбросил 115 кг! А ведь еще в прошлом году он весил 240 (!) кг.

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Музыкальный продюсер взялся за вес ради здоровья. Фадеев признается: «Хочется видеть себя не таким уродливым, как это было!» Максим ввел в рацион физические нагрузки - скандинавскую ходьбу, бег, занятия на домашних тренажерах:

«Я в прошлом профессиональный спортсмен. Плаваю километров пять, обязательно приседаю сто раз в день - ну не сразу сто раз, а постепенно в течение дня».

Естественно, Фадеев перешел и на правильное питание. Но главный его секрет в другом. Перед завтраком, обедом и ужином он выпивает по 600 мл очень теплой воды. Продюсер готов к новому рекорду и планирует к лету сбросить еще 15 - 20 кг.

Комментарий специалиста:

- У человека, который выпивает такой объем воды перед едой, чувство насыщения происходит быстрее, - объясняет Инна Ильина. - Благодаря теплой воде снимается спазм со сфинктера Одди, который управляет поступлением желчи и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. В итоге моторика кишечника будет ускорена, в целом желудочно-кишечный тракт будет работать лучше. Но на вес все это существенно не влияет. Это общеоздоравливающий совет. И я бы рекомендовала пить перед едой не 600, а 200 мл воды, также употреблять воду в течение дня.

Лолита

57-летняя артистка боролось с лишним весом часто, но сейчас певица в идеальной форме. И на этот раз обошлось без пластического хирурга!

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Но все же похудеть Лолите помог врач - теперь она регулярно посещает эндокринолога, которого ей порекомендовала подруга. Коррекция уровня гормонов помогла звезде стать стройнее на 15 кг. Анализы теперь Лолита сдает регулярно.

Певица возмущается:

«Как меня замучили вопросами: как вы, Лолиточка, похудели? Отвечала честно - эндокринолог. Но все равно все искали таблетки, липосакции и прочую хрень в моих ответах!»

Комментарий специалиста:

- Если у человека есть эндокринные проблемы, то обмен веществ нарушен, - говорит доктор Ильина. - Нужно обратиться к врачу и нормализовать гормональный фон. Когда будут решены проблемы со здоровьем, скорость обменных процессов придет в норму, и человек сможет похудеть.

Алла Пугачева

72-летняя Алла Борисовна поражает стройной фигурой. Каждую весну поклонники обсуждают новые рекорды Примадонны. Вот и в этот раз поклонники вынесли вердикт - сбросила после зимы не меньше пяти кило.

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При этом Алла Борисовна не изнуряет себя строгими ограничениями, просто старается правильно питаться. Физические нагрузки умеренные, в приоритете плавание в бассейне, который имеется в семейном замке Пугачевой и ее мужа Максима Галкина

Однако есть один фирменный секрет, о котором знают артистки: Алла Борисовна старается ложиться спать до 23 часов. Этот график благотворно отражается на фигуре, к тому же такой режим позволяет рано вставать и провожать детей в школу.

Комментарий специалиста:

- Ложиться не позже 23 часов - хорошее правило! - соглашается диетолог Ильина. - Когда человек ложится после 12, гипоталамус (отдел мозга, отвечающий за его нейроэндокринную деятельность) становится менее чувствительным к лептину (гормон насыщения, регулирующий энергетический обмен), из-за чего в крови начинает циркулировать большее количество грилина (гормон голода, отвечает за аппетит). Как следствие - на следующий день усиливается аппетит, хочется больше калорийной пищи.

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