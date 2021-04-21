Что реально будет с организмом, если засыпать и просыпаться в одно время

Все говорят о пользе режима и этому есть объяснение. Жизнью человека управляют циркадные ритмы — это "программа", которая регулирует нашу жизнедеятельность. Из-за нее кому-то проще работать утром, а кто-то "раскачивается" только вечером.

Фото: depositphotots depositphotots

Однако ненормированный график нарушает биоритмы человека и негативно влияет здоровье, силы и настроение. Редактор "Рамблера" решила на себе опробовать силу постоянства и постаралась ложиться и вставать в одно и то же время. Что из этого вышло, читайте в нашей статье.

Начало

Со сном у меня всегда были проблемы, моя работа связана с обработкой большого количества информации, поэтому отключиться бывает трудно. Лежишь ночью и мысленно пишешь очередной текст. Иногда заканчиваешь работать в 19:00, а иногда дописываешь статью в три ночи. Поэтому эксперимент дался мне с трудом. Я решила установит себе график, ложиться в 00:00 и вставать в 07:00. Я часто работаю с утра и мне нужно быть бодрячком, а не как обычно.

Три дня

Первые дни казались мне адом. Я просто не могла уснуть и лежала с открытыми глазами в тишине, считала в голове овец по возрастанию и убыванию, слушала расслабляющие медитации и надевала маску для сна. Не помогало. Засыпала под утро, а в семь надо было просыпаться. Соответственно, весь день я страдала. Коэффициент полезной деятельности стал отвратительно низким.

Неделя

Мне кажется, всю неделю я переживала "пять стадий принятия" своего нового режима. Зачем я вообще в этом ввязалсь? Под конец организм начал в прямом смысле уставать. Я же не могу не делать работу и домашние дела, потому что состояние сонное и ватное, приходилось пить кофе и перебарывать себя. Где-то в голове крутилась мысль о том, что для формирования привычки нужно продержаться 21 день. Сонной и злой я вошла во вторую неделю эксперимента.

Вторая неделя

В какой-то момент я начала замечать, что чем больше я уставала, тем проще было уснуть. А потом и вовсе заметила, что на выходных засыпать получается легко. Я связала это с тем, что на выходных получается много гулять на свежем воздухе и ввела обязательные прогулки в расписание. Если не могла прогуляться, делала небольшую разминку дома. Сон начал налаживаться, я перестала просыпаться среди ночи. Под конец второй недели начала просыпаться в семь утра бодрой! Вы можете себе представить бодрого человека в семь утра?

Итог

На третей неделе я уже чувствовала себя максимально просветленной, осознанной и прекрасной. Организм будто бы сам понимал, когда пора идти спать, а когда просыпаться. Будильник я ставила, но просыпалась и без него. График не только помог наладить сон, но и научил разбираться с работой вовремя. Появилось время на книги и ванную с пеной. Самое интересное, если я задерживалась, например, при просмотре кино, то все равно засыпала вовремя. Фильмы приходилось досматривать за завтраком.