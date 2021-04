Ученые назвали причину сексуальных проблем у женщин

Недостаток сна почти вдвое увеличивает риск возникновения сексуальных проблем у женщин. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, плохой сон может сократить половое влечение и снизить уровень удовольствия. Об этом сообщает CNN.