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Ученые назвали причину сексуальных проблем у женщин

Lenta.ru
11 часов назад
Недостаток сна почти вдвое увеличивает риск возникновения сексуальных проблем у женщин. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, плохой сон может сократить половое влечение и снизить уровень удовольствия. Об этом сообщает CNN.
Ученые назвали причину сексуальных проблем у женщин
Фото: Gregory Pappas / UnsplashGregory Pappas / Unsplash
В исследовании приняли участие более 3400 женщин, средний возраст которых составил 53 года. Ученые попросили их ответить на вопросы о качестве сна и оценить уровень удовлетворения своей сексуальной жизнью. Отмечается, что респондентки, которые спали менее пяти часов каждую ночь, реже получали удовольствие от близости с партнером.
«Если вы предложите уставшей женщиной выбрать между сном и сексом, она выберет сон», — объяснила руководитель Центра женского здоровья клиники Мэйо, доктор Стефани Фобион.
По ее словам, плохой сон также может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее американский невролог Крис Уинтер, написавший книгу о борьбе с нарушениями сна, дал несколько советов желающим быстрее засыпать и лучше высыпаться. Он порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов.
Здоровье,Женский журнал,
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