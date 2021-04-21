Ученые назвали причину сексуальных проблем у женщин

Недостаток сна почти вдвое увеличивает риск возникновения сексуальных проблем у женщин. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Menopause: The Journal of the North American Menopause Society, плохой сон может сократить половое влечение и снизить уровень удовольствия. Об этом сообщает CNN.

В исследовании приняли участие более 3400 женщин, средний возраст которых составил 53 года. Ученые попросили их ответить на вопросы о качестве сна и оценить уровень удовлетворения своей сексуальной жизнью. Отмечается, что респондентки, которые спали менее пяти часов каждую ночь, реже получали удовольствие от близости с партнером.