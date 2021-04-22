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Три женские болезни, которые обостряет стресс

Мира Маркина
12 часов назад
По данным некоторых исследований, каждый третий взрослый живет в состоянии хронического стресса. Стресс сказывается не только на эмоциональном состоянии, но и на физическом – он провоцирует развитие болезней и обостряет течение уже существующих. "Рамблер" выбрал несколько таких недугов, с которыми чаще всего встречаются женщины.
Три женские болезни, которые обостряет стресс
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Частые простуды

Стресс подавляет иммунитет, из-за чего человек становится особенно восприимчив к ОРВИ: ему гораздо легче простудиться и при этом он тратит больше времени на выздоровление. Если вы замечаете, что стали болеть особенно часто, возможно, организму просто необходим отдых.

Метаболический синдром

Для данного состояния характерно ухудшение восприимчивости клеток к инсулину. Если вовремя не обнаружить недуг, может развиться диабет второго типа.
Кортизол (гормон стресса) влияет на способность организма усваивать глюкозу. Если его уровень постоянно находится в пиковой точке, спустя некоторое время система усвоения глюкозы и "отзывчивости" клеток к инсулину может нарушиться.

Запоры

Хронический стресс провоцирует серьезные нарушения в работе ЖКТ, увеличивая производство желудочного сока и замедляя продвижение пищи по кишечнику. В конечном счете это приводит к изжоге, вздутию живота, повышенному газообразованию, а также к запору и диарее.
Здоровье,
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