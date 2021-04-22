Блогерша раскрыла секрет похудения на 20 килограммов без диет

Австралийская блогерша и предпринимательница раскрыла секрет похудения без ограничений в питании. Соответствующая информация появилась на сайте The Sun.

Фото: @breeelenehan @breeelenehan

Жительница Квинсленда Бри Лихан (Bree Lenehan) поделилась с читателями изданиями несколькими лайфхаками, которые помогли ей сбросить 20 килограммов за два года. По ее словам, она ест только питательные продукты, которые помогают ей дольше оставаться сытой. Таким образом женщина потребляет в пищу меньше блюд, снижая количество съеденных калорий.

Согласно материалу, для похудения Лихан заменила некоторые любимые продукты на полезную альтернативу. Так, например, вместо чипсов она начала есть попкорн. «В попкорне содержится мало калорий, но он очень хорошо насыщает ваш организм — вы можете есть его в больших количествах», — пояснила она.

Помимо этого, блогерша придумала собственный рецепт низкокалорийной пиццы: во время готовки вместо теста австралийка использует батат, так называемый сладкий картофель. «Мой любимый рецепт — это маленькие пиццы из батата с другими овощами», — рассказала Лихан.

Вдобавок отмечается, что в качестве десерта героиня материала предпочитает маленькие пирожные с заварным кремом. «Они удобны тем, что их можно хранить в холодильнике», — добавила она.