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Правда ли, что пищевые красители "убивают" мозг

Катерина Саломе
2 часа назад
Внешний вид продуктов является одним из самых важных критериев нашего выбора. Именно поэтому производители прикладывают немало усилий, чтобы обеспечить максимально привлекательный вид продуктов, при этом часто в ущерб их пользе и безопасности для человеческого организма.
За придание продуктам желаемого цвета отвечают красители. В наше время, когда активно пропагандируется здоровое питание, многие стали бояться красителей, которые активно используются в кулинарии, в производстве различных молочных продуктов, мороженого, десертов, соусов и других популярных продуктов.
Смотрите видео и узнаете, действительно ли пищевые красители так опасны для здоровья.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как из кокоса сделать масло, молоко и стружку.
Здоровье,Видео,
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