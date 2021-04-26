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Диетолог рассказала об опасности кофе по утрам

Lenta.ruиещё 10
5 часов назад
Британский диетолог Кэтрин Келли (Katherine Kelly) рассказала об опасности кофе по утрам. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Диетолог рассказала об опасности кофе по утрам
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам эксперта, употребление этого напитка спросонок или в неподходящее время суток не всегда дает заряд бодрости.
«Из-за него можно почувствовать себя еще более сонным, если выпить кофе, когда вы еще не до конца проснулись», — говорит Келли.
Она рекомендует пить кофе не раньше, чем через 30 минут после пробуждения.
Тем, кто не выспался, также не следует пить кофе натощак, считает диетолог. По ее утверждению, это приведет к повышению уровня сахара в крови спустя несколько часов.
«Но если пить кофе после завтрака, сахар в крови повышаться не будет, — объясняет Келли. — Этому помешают растительные волокна и белок из вашего завтрака».
Ранее врачи-диетологи составили список полезных каш, которые подойдут для утренней трапезы. Самой полезно сочли гречневую кашу, на второе место попал рис, а третье место досталось овсянке.
Здоровье,
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