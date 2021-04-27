"Из ленивой "деревяшки" я превратилась в успешную женщину"

Чем ближе лето и пляжный сезон, тем больше разговоров о спорте. Но пока одни выбирают интенсивные тренировки в спортзале, другие отдают предпочтение йоге, которая стала особенно популярна в период пандемии. И неспроста: все, что необходимо для занятий – немного свободного места и коврик.

Глянцевые журналы не первый месяц рассказывают о пользе и преимуществах йоги перед другими практиками. Редактор "Рамблера" провела эксперимент и выяснила, так ли чудодейственна йога на самом деле.

Видео дня

Я никогда не занималась спортом и начинать не планировала – мне было достаточно пеших прогулок по городу круглый год и велосипедных в летнее время. К йоге тоже до недавних пор относилась скептически. Попробовать ее решила лишь после восторженных отзывов подруги. Она рассказала, как практика помогла ей избавиться от вечного стресса и даже от некоторых болячек.

Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Улучшится работа всех органов

Исчезнут боли в спине и суставах

Стабилизируется эмоциональный фон

Исправится осанка

Ускорится метаболизм

Улучшится иммунитет Я изучила блоги нескольких инструкторов и выяснила, что может произойти с телом и психологическим состоянием в ходе регулярных занятий:

"Звучит многообещающе", – подумала я. Тем более, что заниматься можно всего по 40 минут в день. Чтобы заполучить все преимущества йоги мгновенно, я решила заниматься каждый день в течение месяца и отслеживать изменения в организме.

Первая неделя

Для занятий я выбрала YouTube-канал, который мне посоветовала все та же подруга. Там было несколько видео для начинающих, что меня очень порадовало. Но в первые же минуты выяснилось, что даже самые простые асаны мне даются с трудом – я банально не могла дотянуться руками до пола. По привычке начала психовать, но спокойный голос инструктора повторял:

"Выполняйте упражнения в силу своих возможностей, если что-то не получается – это нормально".

Эта возможность заниматься, не превозмогая боль, меня очень воодушевила.

Я продолжила эксперимент, но в первые дни не замечала особых изменений. Единственное, отметила, что правда становлюсь спокойнее, даже несмотря на свои "косяки". Одна из главных составляющих йоги – правильное и глубокое дыхание. С его помощью упражнения даются легче, удается концентрироваться и отпускать какие-то мелкие проблемы.

Вторая неделя

Я слышала от некоторых знакомых, что йога им быстро наскучила. Но у меня вышло иначе. Я никогда не была гибкой и вообще считала себя деревянней дерева, поэтому асаны давались мне крайне тяжело. Но! Уже во вторую неделю я заметила, что делаю успехи. Нет, я не села на шпагат, но растяжка стала чуть-чуть лучше. А еще наладился сон! Из-за загруженного графика, как правило, я занималась йогой поздно вечером. Практика так расслабляла меня, что после шавасаны (это "поза трупа", которую на несколько минут нужно принять после тренировки для успокоения ума и тела) я засыпала сном младенца.

Третья неделя

Спустя две недели я решила позаниматься с другим инструктором. И тут я поняла, почему многие бросают йогу, не распробовав ее до конца. Занятие с новым тренером было абсолютно провальное: я не поспевала за ее темпом, не понимала, что от меня требуется и даже ее голос не успокаивал (как это должно быть), а лишь действовал на нервы. Тут я поняла, что только с подходящим именно вам инструктором можно влиться в йогу, иначе весь энтузиазм испарится спустя 15 минут занятий.

К концу третьей недели я обнаружила, что у меня исчезли боли в спине. Кроме того, я начала неосознанно следить за осанкой, хотя раньше постоянно сутулилась и думала, что мне уже ничего не поможет. И самое удивительное – у меня улучшилось настроение, хотя в глобальном смысле ничего не изменилось. Последнее время я пребывала в подавленном состоянии, но регулярные практики словно вернули меня к жизни: я стала энергичнее и поняла, что могу освоить все, что угодно. Было бы желание.

Итог

К концу месяца я совершила ошибку. Во время одной из практик переоценила свои возможности и слегка растянула ногу – все-таки не стоит пренебрегать рекомендациями инструктора. Но в целом, эксперимент прошел успешно. Настолько, что летом я решила отправиться в йога-тур.