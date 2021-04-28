Переболевшим COVID-19 надо проверять титры антител каждые 2-3 месяца

Считается, что если титры антител переболевшего ковидом человека ниже верхней границы референсных значений, то следует задуматься о вакцинации, так как иммунитет, полученный в результате заболевания, имеет меньшую продолжительность, чем полученный после прививки, отметила Лысенко.