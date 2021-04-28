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Переболевшим COVID-19 следует проверять титры антител каждые 2-3 месяца

ТАСС
5 часов назад
Переболевшим коронавирусной инфекцией следует проверять титры антител каждые два-три месяца. Если их значение будет ниже верхней границы нормы, следует задуматься о вакцинации, рассказала в интервью ТАСС главный врач московской больницы 52 Марьяна Лысенко.
Переболевшим COVID-19 надо проверять титры антител каждые 2-3 месяца
Фото: DepositphotosDepositphotos
"Мы видим, что иммунный ответ, который люди получили в результате вакцинации, в ходе клинических испытаний, действительно держится. Поэтому нужно следить: если человек вакцинирован, то будет достаточно обследоваться раз в полгода, а если человек перенес заболевание, то нужно стартовать с какой-то базовой точки и проверять титры антител раз в два-три месяца. Желательно это делать в одной и той же лаборатории, потому что сравнивать разные методики, имеющие разные референсные значения, очень сложно",
- отметила она.
Считается, что если титры антител переболевшего ковидом человека ниже верхней границы референсных значений, то следует задуматься о вакцинации, так как иммунитет, полученный в результате заболевания, имеет меньшую продолжительность, чем полученный после прививки, отметила Лысенко.
"Что касается вакцины, то она ни на что не влияет - ни на деторождение, ни на способность зачатия",
- добавила она.
Здоровье,Марьяна Лысенко,ИТАР-ТАСС,
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