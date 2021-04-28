Переболевшим COVID-19 надо проверять титры антител каждые 2-3 месяца

"Мы видим, что иммунный ответ, который люди получили в результате вакцинации, в ходе клинических испытаний, действительно держится. Поэтому нужно следить: если человек вакцинирован, то будет достаточно обследоваться раз в полгода, а если человек перенес заболевание, то нужно стартовать с какой-то базовой точки и проверять титры антител раз в два-три месяца. Желательно это делать в одной и той же лаборатории, потому что сравнивать разные методики, имеющие разные референсные значения, очень сложно",
"Что касается вакцины, то она ни на что не влияет - ни на деторождение, ни на способность зачатия",