Эксперимент редакции: есть ли жизнь без хлеба

Что будет с организмом, если отказаться от хлеба, и как отсутствие мучного в рационе скажется на фигуре, состоянии кожи и волос, а также на общем самочувствии, решила проверить на себе редактор "Рамблера".

Хлебом не корми, дай хлеба поесть

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Разрешите представиться, я — хлебная душа. Мой классический завтрак состоит из яичницы с бутербродами или сладкой булки. Мой обед — это всегда суп с двумя кусочками черного хлеба. Да и в целом с детства приучили, что хлеб — всему голова и без него никак. Но решиться на отказ от него меня сподвигли многочисленные советы диетологов, которые акцентируют внимание на том, что употребление мучного в большом количестве может заметно менять фигуру. Не в лучшую сторону.

К такому жизнь меня не готовила

Первый день без хлеба ознаменовался открытием, что я действительно ем очень много мучного. И дело не в самом хлебе как таковом, а в бесчисленном количестве производных. Люблю погрызть печенье с чаем, могу купить круассан с лососем, когда нет времени на полноценный обед, но необходим перекус. Я фанат хлеба, но масштабы катастрофы для меня открылись именно со стартом месяца без него.

Я сделала контрольные замеры. При росте в 180 сантиметров на момент начала эксперимента моя талия составляла 76 сантиметров, а объем бедер — 97 сантиметров. Основной мотивацией немного убрать объемы, но также и посмотреть, что будет с организмом в целом. Мой обычный вес — 66 килограммов.

Первые несколько дней приходилось себя одергивать, чтобы на автомате не съесть булку или схватить пару кусочков хлеба к заказанному в кафе обеду. Пару раз мне даже пришлось остаться и вовсе голодной, потому что времени купить себе что-то совершенно не было, а в ближайших вендинговых автоматах продавались сплошные сэндвичи и пряники. Раньше это не было бы для меня проблемой, но теперь...

Вместе с отказом от хлеба под запретом оказался и весь фаст-фуд

Спустя неделю я подстроилась под свой рацион, а на перекусы стала брать фрукты и орехи. Я веду достаточно спортивную и активную жизнь, поэтому мне важно оставаться сытой и избегать чувства голода в течение дня.

Мне пришлось серьезно скорректировать питание. Вместе с отказом от хлеба под запретом оказался и весь фаст-фуд. А я, знаете ли, просто обожаю бургеры! Я знаю, что некоторые бургерные могут заменить булку на листы салата, но к таком я была пока что психологически не готова. Также мне был заказан путь в шаурмичную, в которой я страсть как любила брать рулетик по дороге домой.

Не то, чтобы я сильно грустила, отказавшись от данной еды, скорее больше приходилось уделять внимание тому, чем бы заменить блюда привычного рациона.

Я стала есть больше круп и мяса, так как на быстрые пельмени и макароны тоже поставлен полный запрет. Овощи и фрукты теперь мои лучшие друзья.

Оказалось, что я просто не доедала полезной пищи, потому что забивала желудок мучным и чувствовала сытость раньше, а могла бы получить больше питательных веществ из других полезных продуктов.

Экватор

Конечно, иной раз мне просто катастрофически не хватало мучного, но я начала замечать первые позитивные изменения, и это очень меня замотивировало.

Первым отреагировал конечно же желудок. Бездумные перекусы сменились осознанным формированием рациона, наладилась работа ЖКТ, а в первую очередь я заметила, что перестала переедать. Я чувствовала насыщение ровно тогда, когда действительно наедалась, и это новое прекрасное чувство заботы о своем теле оказалось на вкус лучше всякой булки.

Эксперимент закончился раньше времени. Зато началась новая жизнь

Любопытство из серии "А что, если?" было утолено в первые три недели сполна. И я начала думать, что буду делать, когда мой календарный месяц подойдет к концу. Стоит ли продолжать ставить крест на всем мучном без разбора или пора рационализировать подход. Я решила следовать второму варианту.

Итоги

Финальные результаты меня удивили. Я не ожидала, что из-за простого отказа от хлеба я потеряю целых два сантиметра в талии всего за месяц, а объем бедер уменьшится на один сантиметр. Я также стала меньше весить на полтора килограмма, но самым прекрасным образом отреагировала моя кожа. Несмотря на то, что особых проблем у меня с ней не было, я заметила, что цвет стал ровнее, а прыщи и другие незначительные недостатки просто испарились.

Из-за отказа от фаст-фуда я стала более избирательна в питании. Получается, что убрав из рациона мучное, я стала питаться значительно лучше и насыщеннее.

Наилучшим образом отреагировал и желудок. Гастритные колики, которые то появлялись у меня, то пропадали, вовсе сошли на нет.

Подытоживая, могу сказать тем, кто хочет отказаться от мучного, что лучше начинать с малого. Уберите сначала просто белый хлеб. Затем макароны, пельмени и прочую пищу, в составе которой есть мука. В случае необходимости сделайте выбор в пользу цельнозернового хлеба.