Эксперимент редакции: «Я неделю питалась только фруктами»

Пищевые привычки менять сложно, но с чего-то нужно начинать. Редактор «Рамблера» на себе испытала все прелести фрукторианства, на неделю исключив из своего меню все, кроме ягод и фруктов. Можно ли выжить на такой диете?

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Понедельник

Я никогда не увлекалась вегетарианством ни в какой форме, предпочитая есть все в зависимости от настроения. Фруктовая диета обещала быстрое похудение без стресса и необходимости отказываться от сладкого. Поэтому несмотря на все сомнения, я все-таки решилась перейти на фрукты. Из напитков — только вода и зеленый чай без сахара.

Первый день прошел просто прекрасно — было очень тепло, никакой сытной пищи не хотелось, поэтому я спокойно весь день ела белый виноград, который обожаю с детства, гранаты, мандарины, зеленые яблоки и сливы. И сожалела, что для свежей клубники и черешни еще не сезон. Все это фруктовое пиршество я запивала водой — даже чая не хотелось. Я была очень довольна собой и уверена, что остальные дни пройдут также легко.

Вторник

Проснулась с мыслью об яичнице, но немедленно подавила ее. Завтрак соорудила из яблок и слив, на обед решила как-то разнообразить меню и купила дыню, хотя я не очень ее люблю. Но мне она показалось более сытной, чем арбуз. Мандарины заменила на персики и грейпфрут. Ощутила легкое беспокойство — вчерашней легкости уже не было, я не чувствовала насыщения.

Пришлось даже добавить бананы, которые я вообще не воспринимаю — читала, что они позволяют справиться с чувством голода. Убедилась, что бананы не стали лучше с тех пор как я их попробовала в первый раз еще в детстве. Порадовала себя голубикой, но поймала себя на мысли, что весь день что-нибудь жую.

Вечером сделала фруктовый салат из всего, что было, но это не очень помогло. Плюс: сладкого совершенно не хотелось, зато соленого и даже где-то острого — очень даже. Минус: под вечер все сильнее хотелось что-нибудь существенного — сыра, тарелки каши, колбасы, даже обычного куска хлеба! Чтобы не сорваться, в этот день легла спать пораньше.

Среда

На третий день поняла, что нелюбимые бананы просто спасают, зато цитрусовых и винограда категорически не хочется. Чередовала бананы с дыней, яблоки с грушами, от отчаяния купила ананас и инжир. Ощущала себя каким-то жвачным животным — все время что-то ела. Теперь понимаю, почему травоядные едят без остановки. Доедая дыню, мечтала об обычной вареной картошке и сосисках. Но убедила себя, что это экватор, главное не сорваться сейчас и тогда уж точно дотяну до следующего понедельника. Усилилось чувство какой-то постоянной усталости, сложно было сосредоточиться на чем-то одном, временами накатывало раздражение. Заменила персики на абрикосы, чтобы заглушить чувство голода пила очень много воды.

Четверг

Прочитала в Сети, что ботаники считают авокадо фруктом, кинулась в магазин, купила сразу семь штук, чтобы хоть как-то отдохнуть от бананов. Маслянистое авокадо меня просто спасло, весь день его ела, перебивая сливами и абрикосами. Поняла, что пора подключать тяжелую артиллерию, приготовила яблочно-банановые смузи. Немного пришла в себя и решила, что теперь-то уж точно выдержу эксперимент до конца. Усталость немного притупилась, тяга к сладкому просто исчезла, хотя я с детства сладкоежка.

Пятница

На пятый день банально сорвалась и сварила себе два яйца, набросилась на них как на пищу богов. Возможно, все дело в том, что ощутимо похолодало, согреться только смузи и фруктовыми салатами я не могла. На лице появились высыпания, хотя до эксперимента ничего такого не было. Прочитала, что фрукторианцы признают орехи, поэтому купила и почти сразу съела двести граммов фундука. В перерывах — авокадо, первый друг фрукторианца. Приободрилась настолько, что даже съела мандаринку и гранат.

Суббота

По испытанной схеме чередовала авокадо, бананы и дыню, хотя до эксперимента не любила ничего из этих плодов. В перерывах снова ела виноград. Почему-то перестала ощущать сладкий вкус, все стало как будто немного пресным. В принципе, если провести день в кровати, никуда не выходить и постоянно отвлекать себя книгами и сериалами от мыслей о еде, то прожить так можно. Но бодрости не было — тотальная апатия. Еда как будто проходила сквозь меня, не задерживаясь ни на минуту. Через двадцать минут после очередного приема пищи (а в день их было уже семь) мне снова хотелось что-нибудь пожевать. Колбаса стала просто навязчивой идеей, хотя до опыта я была к ней равнодушна. Спасалась смузи с любыми комбинациями фруктов, но самый сытный — из бананов и авокадо. Адам и Ева не устояли перед фруктом, а меня бы погубил бутерброд.

Воскресенье

К финалу эксперимента мое отвращение к бананам, авокадо и дыне достигло максимума. Вернулась к мандаринам и красным яблокам, перекусывала персиками и абрикосами, на ужин — красная смородина и крыжовник в порционной упаковке. Вечером съела половинку авокадо и один банан, плюнула на все и сварила себе немного овсянки на воде.

Выводы: вероятно, если бы я жила в стране с тропическим климатом эксперимент прошел бы легче. При всем фруктовом разнообразии еды не хватало, засыпала я чаще всего голодной. Плюсы: похудела на три килограмма и восстановила работу кишечника, сладкого совсем не хотелось. Минусы: раздражение на коже, вялое самочувствие, очень не хватало энергии, на любые фрукты я потом еще неделю не могла смотреть. Впрочем, на смузи тоже.