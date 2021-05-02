Как распознать подкожных клещей на лице

Мы привыкли винить в несовершенствах кожи стресс, плохое питание и неподходящий климат. Однако порой воспаления на лице возникают из-за патогенных организмов, а именно подкожных клещей. Подробнее о том, как их распознать – в материале "Рамблера".

Доподлинно установить наличие подкожных клещей может лишь визит к косметологу, а точнее специальный тест на паразитов. Однако некоторые симптомы также могут указывать на развитие демодекоза.

Цвет кожи

Если лицо вдруг приобрело сероватый оттенок – это повод насторожиться. В особенности, если это сопровождается угревой сыпью и пустулами (пузырьками с гноем).

Зуд

Сильный зуд, как правило, во второй половине дня также может сигнализировать о подкожном клеще. Однако врачи настоятельно рекомендуют не трогать лицо, поскольку паразиты живут в порах и мгновенно разносятся по коже.

Покраснение глаз