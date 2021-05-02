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Как распознать подкожных клещей на лице

Мира Маркина
9 часов назад
Мы привыкли винить в несовершенствах кожи стресс, плохое питание и неподходящий климат. Однако порой воспаления на лице возникают из-за патогенных организмов, а именно подкожных клещей. Подробнее о том, как их распознать – в материале "Рамблера".
Как распознать подкожных клещей на лице
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Доподлинно установить наличие подкожных клещей может лишь визит к косметологу, а точнее специальный тест на паразитов. Однако некоторые симптомы также могут указывать на развитие демодекоза.

Цвет кожи

Если лицо вдруг приобрело сероватый оттенок – это повод насторожиться. В особенности, если это сопровождается угревой сыпью и пустулами (пузырьками с гноем).

Зуд

Сильный зуд, как правило, во второй половине дня также может сигнализировать о подкожном клеще. Однако врачи настоятельно рекомендуют не трогать лицо, поскольку паразиты живут в порах и мгновенно разносятся по коже.

Покраснение глаз

Иногда паразиты начинают размножаться в области кожи век и даже в межресничном пространстве. В таком случае пациенты жалуются на покраснения глаз, резкое снижение зрения и общий дискомфорт.
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