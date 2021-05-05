В каких случаях лаванда опасна для здоровья

Знаете ли вы, что лаванда - это не только средство от моли и эфирное масло? Чай из лаванды, отвары из лаванды, лавандовый мед, лавандовое молоко - это далеко не весь пречень применения лаванды. "Рамблер" подробно расскажет о пользе этого вечнозеленого растения.
В Древней Греции высушенными и подожженными пучками лаванды окуривали жилище для придания ему цветочного благоухания. А на Востоке, на предприятиях со скрупулезной и тонкой работой, особенно где много женщин, периодически рассыпают лаванду для снятия нервного напряжения. Дело в том, что растение имеет полезный химический состав, благодаря которому и достигается терапевтический эффект.
Химический состав лаванды
Основной действующий компонент, который приносит пользу человеческому организму, – это линалоол. Вещество включено в листья, стебель, соцветия. Объем содержания линалоола – около 60 % от всего объема эфирных масел.
Другой компонент растения – цинеол. Его используют в приготовлении многих лекарственных препаратов от кашля, ведь соединение обладает отхаркивающим действием. Кроме того, цинеол обеспечивает антисептический эффект.
За счет содержания в лавандовых цветках гераниола и борнеола создается ароматерапевтическое действие. Содержание в растении кумарина, при использовании средств на основе лаванды, обеспечивает угнетение развития простейших и насекомых. По этой причине настои и отвары активно применяют в лечении педикулеза и глистных инвазий.
Примерно 10-12 % состава растения приходится на дубильные вещества. Таковые помогают бороться с вирусными и бактериальными процессами в верхних дыхательных путях. Настои и отвары используют для полоскания горла и ротовой полости, что создает защитную оболочку на слизистых, останавливая прогресс воспалительного процесса.
Польза и вред лаванды
Знаменитый доктор Паркинсон называл это растение средством от всех болезней головы и мозга. Но область применения лаванды в медицинских целях намного шире:
- ее часто рекомендуют как успокоительное средство;
- она помогает в борьбе с бессонницей и истерикой;
- действует как обезболивающее при головных болях и мигренях;
- имеет желчегонные свойства;
- способна нормализовать работу печени и желчного пузыря;
- благотворно влияет при аритмиях и тахикардиях;
- полезна гипертоникам;
- способствует укреплению иммунитета;
- используется как антисептик;
- применяется в качестве спазмолитического средства.
Применение препаратов на основе цветков и листьев не имеют медицинских противопоказаний. Единственное противопоказание - личная непереносимость. Осторожно нужно использовать лаванду во время беременности. Не рекомендуется также комбинировать с йодом и железом.