В каких случаях лаванда опасна для здоровья

Знаете ли вы, что лаванда - это не только средство от моли и эфирное масло? Чай из лаванды, отвары из лаванды, лавандовый мед, лавандовое молоко - это далеко не весь пречень применения лаванды. "Рамблер" подробно расскажет о пользе этого вечнозеленого растения.

В Древней Греции высушенными и подожженными пучками лаванды окуривали жилище для придания ему цветочного благоухания. А на Востоке, на предприятиях со скрупулезной и тонкой работой, особенно где много женщин, периодически рассыпают лаванду для снятия нервного напряжения. Дело в том, что растение имеет полезный химический состав, благодаря которому и достигается терапевтический эффект.

Химический состав лаванды

Основной действующий компонент, который приносит пользу человеческому организму, – это линалоол. Вещество включено в листья, стебель, соцветия. Объем содержания линалоола – около 60 % от всего объема эфирных масел.

Другой компонент растения – цинеол. Его используют в приготовлении многих лекарственных препаратов от кашля, ведь соединение обладает отхаркивающим действием. Кроме того, цинеол обеспечивает антисептический эффект.

За счет содержания в лавандовых цветках гераниола и борнеола создается ароматерапевтическое действие. Содержание в растении кумарина, при использовании средств на основе лаванды, обеспечивает угнетение развития простейших и насекомых. По этой причине настои и отвары активно применяют в лечении педикулеза и глистных инвазий.

Примерно 10-12 % состава растения приходится на дубильные вещества. Таковые помогают бороться с вирусными и бактериальными процессами в верхних дыхательных путях. Настои и отвары используют для полоскания горла и ротовой полости, что создает защитную оболочку на слизистых, останавливая прогресс воспалительного процесса.

Польза и вред лаванды

ее часто рекомендуют как успокоительное средство;

она помогает в борьбе с бессонницей и истерикой;

действует как обезболивающее при головных болях и мигренях;

имеет желчегонные свойства;

способна нормализовать работу печени и желчного пузыря;

благотворно влияет при аритмиях и тахикардиях;

полезна гипертоникам;

способствует укреплению иммунитета;

используется как антисептик;

применяется в качестве спазмолитического средства. Знаменитый доктор Паркинсон называл это растение средством от всех болезней головы и мозга. Но область применения лаванды в медицинских целях намного шире: