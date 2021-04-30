Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Авокадо оказалось продуктом с антираковыми свойствами

Ferra.ruиещё 2
20 часов назад
Авокадо оказалось продуктом с антираковыми свойствами
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Издание Blood опубликовало итоги исследования ученых из США и Канады, в рамках которого они установили, что авокадо является продуктом с антираковыми свойствами.
Так, согласно данным исследователей, плоды авокадо способны подавлять фермент, который приводит к росту раковых клеток при лейкозе — раке крови и костного мозга. В рамках исследования, которое было проведено учеными из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио, изучили продукты и пищевые добавки, которые, потенциально, полезны при лейкемии. Исследователи были намерены выявить вещество, которое будет способно подавить фермент VLCAD. Последний участвует в метаболизме раковых клеток.
“Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком”, — поделился ведущий автор исследования.
В результате в авокадо было обнаружено вещество авокатин B, которое способно подавлять важный для роста раковых клеток фермент.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители