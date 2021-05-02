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Неожиданные побочные эффекты от вина, о которых стоит знать

Даня Виттиг
8 часов назад
В Интернете не утихают споры о том, можно ли пить бокал вина в день или все-таки нет. Однако врачи уверяют, что даже небольшая доза напитка может вызвать побочные эффекты. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Неожиданные побочные эффекты от вина, о которых стоит знать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аллергия

Вместе с теплом весной наступает сезон обострения аллергии. Если вы замечаете за собой реакции на цветение, то вино может усугубить ваше состояние.
Исследование ученых из Дании показало, что алкоголь усложняет жизнь людей, склонных к аллергии. Врачи наблюдали за 5870 женщинами. У тех из них, кто употреблял алкоголь регулярно, был отмечен повышенный риск развития аллергического ринита.

Простуда

Да, красное вино в умеренных дозах действительно способно оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Однако научная работа, опубликованная в BMJ Public Health, доказала еще один положительный результат употребления вина.
Группа из 899 мужчин, которая употребляла алкоголь регулярно, показала более высокую сопротивляемость организма вирусам и простудам. Результаты испытуемых-трезвенников были значительно ниже.
Все дело в том, что красное вино содержит дубильные вещества, которые обладают противовирусным действием и могут обезвреживать белки вирусов.

Качество сна

У многих людей даже бокал вина вызывает сонливость, поэтому некоторые считают его неофициальным снотворным. Но исследование Лондонского центра сна показало, как на самом деле алкоголь влияет на быструю фазу сна. Под влиянием алкоголя эта фаза почти полностью подавляется.
В результате сон становится беспокойным и прерывистым. Если фазы REM регулярно страдают, это может привести к снижению памяти и концентрации внимания. А также ослабевает иммунная система и нарушается обмен веществ.
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