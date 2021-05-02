Что нужно делать, если вы ощущаете себя старым

Японский доктор Хироси Хираидзуми рассказал, что нужно делать, если у человека возникает ощущение старения. Об этом сообщает издание Nihon Keizai.

Эксперт рассказал, что неприятные ощущения в теле могут возникнуть даже у молодых людей. Тем, кого это беспокоит, он посоветовал заниматься физическими нагрузками. Для этого отлично подойдет растяжка.

"Мышцы, идущие вертикально от талии к передней части тазобедренного сустава, а также подвздошно-поясничные мышцы становятся жёсткими и создают нагрузку на поясницу"