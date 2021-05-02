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Что нужно делать, если вы ощущаете себя старым

Елизавета Назарова
6 часов назад
Японский доктор Хироси Хираидзуми рассказал, что нужно делать, если у человека возникает ощущение старения. Об этом сообщает издание Nihon Keizai.
Что нужно делать, если вы ощущаете себя старым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперт рассказал, что неприятные ощущения в теле могут возникнуть даже у молодых людей. Тем, кого это беспокоит, он посоветовал заниматься физическими нагрузками. Для этого отлично подойдет растяжка.
"Мышцы, идущие вертикально от талии к передней части тазобедренного сустава, а также подвздошно-поясничные мышцы становятся жёсткими и создают нагрузку на поясницу"
Упражнения он предлагает делать у любой лестницы с перилами. Можно делать наклоны с прямой спиной к перилам, а также растягивать мышцы ног, делая выпад ногой на пару ступенек выше. Такие упражнения улучшают кровообращение и разгоняют метаболизм в мышцах, что замедляет процессы старения в организме.
Здоровье,
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