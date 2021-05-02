Врач назвала омолаживающие продукты питания

По словам врача, стоит отдать предпочтение продуктам из цельного зерна, будь то цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья или даже попкорн. При этом нужно избегать продуктов из рафинированной муки.

Лозовая советует есть больше белка для того, чтобы замедлить процесс снижения объема мышечной массы. Его ежедневная порция должна равняться 30 граммам курицы, рыбы или фасоли. Также специалист напомнила о важности употребления свежей зелени, овощей и фруктов.