Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Врач назвала омолаживающие продукты питания

Катерина Саломе
12 часов назад
Российский нутрициолог Ольга Лозовая перечислила те типы продуктов, которые помогут выглядеть моложе и оставаться в тонусе. Ее слова приводит «Московский комсомолец».
Врач назвала омолаживающие продукты питания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам врача, стоит отдать предпочтение продуктам из цельного зерна, будь то цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья или даже попкорн. При этом нужно избегать продуктов из рафинированной муки.
Лозовая советует есть больше белка для того, чтобы замедлить процесс снижения объема мышечной массы. Его ежедневная порция должна равняться 30 граммам курицы, рыбы или фасоли. Также специалист напомнила о важности употребления свежей зелени, овощей и фруктов.
Кроме того, эксперт заявила, что снижению веса способствует жирная пища, например, орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыба. По словам эксперта, правильные жиры нужны организму в качестве материала для строительства новых клеток, а низкожировые диеты только ускоряют старение.
Здоровье,Ольга Лозовая,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители